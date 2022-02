Arezzo, voglia di vacanze: cosa chiedono gli aretini alle agenzie di viaggi. Segnali di ripresa

21 febbraio 2022 a

C’è voglia di partire, di vacanza e di libertà dopo mesi oscuri e segnati dalla pandemia e dalle conseguenti limitazioni. L’affacciarsi di numeri più leggeri per quanto riguarda contagi e ricoveri, la riapertura dei confini e soprattutto la fine della richiesta di tamponi per chi torna in Italia sta risvegliando l’interesse della gente verso i viaggi.

Si comincia a guardare oltre i confini, e a programmare tour collocando nella bella stagione le speranze di lasciarsi alle spalle la pandemia e tutto quello che ha comportato. Ma anche gli aretini tengono conto oltre che della destinazione della sicurezza e della chiarezza: per questo nelle agenzie di viaggi si affacciano anche clienti nuovi, che in un periodo di incertezza mettono da parte il fai da te e si affidano ai professionisti, chiedendo consigli ma anche certezze in merito alla progettazione del proprio viaggio. In un breve tour tra alcune agenzie di viaggi di Arezzo si percepiscono preoccupazioni dopo due anni in cui il settore è stato praticamente fermo ma anche qualche segnale di ottimismo.

“Nelle due ultime settimane effettivamente il movimento è ripreso - spiega Francesca Polvani di Arezia Viaggi -. Abbiamo richieste per l’estate: oltre l’Europa i corridoi turistici verso alcuni paesi come le isole Seychelles, Mauritius, i Caraibi. La situazione è in evoluzione e ancora tante destinazioni sono chiuse ma la gente sta tornando a fare progetti”.

“Da quando è stato tolto il tampone obbligatorio per il rientro in Italia è tornata la voglia di partire e la gente viene in agenzia - conferma Antonella Pacetti, Pepita viaggi -. Abbiamo tante richieste per viaggi di nozze, quindi molte mete lontane anche se ancora non tutti i paesi hanno riaperto. Al momento chiedono per il Mar Rosso, le Canarie e anche mete italiane, per fine settimana, così come l’Europa. In attesa che vengano aperti altri corridoi turistici. Diciamo che l’approccio da parte dei giovani è più veloce, immediato mentre più prudente da parte dei meno giovani che cominciano a muoversi per esempio partendo dall’Italia. Notiamo che c’è più gente che per programmare un viaggio si affida a un’agenzia. Cercano chiarezza e sicurezza vista la situazione e quindi scelgono dei professionisti”.

Nella categoria nonostante qualche segnale di ripresa permane comunque un po’ di preoccupazione: due anni come questi ultimi segnati dal Covid sono stati pesantissimi per il settore e nonostante le prospettive del 2022 c’è da fare i conti anche con quello che si è perduto: “Un po’ di ripresa in questi ultimi giorni c’è stata ma non è quella che ci permetterà di recuperare quello che abbiamo perduto - spiega Fernando Donati, Open World travel -. E’ importante che ci siano sostegni alle imprese del turismo che in due anni hanno perso l’80% del fatturato e tutele per i lavoratori del settore. Sì, un po’ di richiesta c’è, la gente ha voglia di partire, ma dobbiamo capire ancora quali e se ci saranno limitazioni. Ci si augura che finalmente riapra tutto ma non sarà comunque sufficiente a salvare molti lavoratori. Per questo sono ancora vitali gli interventi del governo”.

Ripresa sì ma qualcosa deve ancora svoltare come segnala Alessandro Gadani, Ghibellina Viaggi: “Le percentuali sono ancora comunque basse. C’è da svoltare insomma, sia in entrata che in uscita. Ancora è presto per capire dove si sta andando. Di sicuro c’è bisogno di normative e indicazioni chiare da parte del Governo”.

“Qualche richiesta c’è, qualcosa si muove per quei paesi che sono aperti, ma con molta calma” concludono da Letizia Viaggi.

