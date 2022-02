Cocaina, sequestro record: 270 chili. Arrestato operaio della provincia di Arezzo

Luca Serafini 22 febbraio 2022 a

Tanta cocaina così, tutta insieme, per un totale di oltre 270 chili, poche volte in passato è stata scoperta dalle forze dell’ordine. Il nascondiglio principale lo ha individuato la polizia a Vicenza e tra gli arrestati per il maxi traffico internazionale di droga, c’è un uomo di 48 anni originario della Repubblica Dominicana ma da tempo residente nell’Aretino. Incensurato e insospettabile, fino a qualche tempo fa dipendente di una grande azienda metalmeccanica della Valdichiana, il 48enne è finito in manette giovedì scorso e dopo la convalida dell’arresto è rinchiuso in carcere a Vicenza. Insieme ad altre tre persone, due dominicani e un italiano, è accusato per un traffico di sostanza stupefacente di dimensioni impressionanti sul quale si stanno svolgendo serrate indagini. La droga pare provenisse da Santo Domingo via mare, trasportata in container, e dopo una serie di passaggi arrivava nelle piazze dello spaccio. Quello individuato a Vicenza era un magazzino strategico. L’attività è partita da Bologna dove uno dei dominicani, il 43enne, è stato notato dalla Squadra mobile felsinea mentre partiva dalla città emiliana, per la precisione da un garage sospetto in zona Santa Viola, sotto osservazione da un po’. Un’altra macchina dello stesso garage è stata controllata e nel doppio fondo erano occultati 11,8 chili di cocaina. Le manette sono scattate per un 26enne del Paese caraibico. L’operazione è poi proseguita nel Vicentino dove tra un capannone di cui è titolare il 68enne italiano, di Pisa (San Miniato), ed un casolare, sono stati rinvenuti circa 260 chili di droga. Nel grande deposito della polvere bianca una parte della cocaina era stivata all’interno di un furgone, l’altra parte è stata ritrovata in bancali di pellame. Gli inquirenti hanno rinvenuto nel corso del blitz anche materiali utilizzati per confezionamento della sostanza, denaro in contante, carte con appunti e quella che sembra essere la contabilità dell’attività di spaccio. Ed è nell’ambito del sequestro di Vicenza che è scattato l’arresto per l’”aretino” che, alla pari degli altri, nell’udienza di convalida davanti al Gip Antonella Toniolo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per la rilevanza dei quantitativi di droga è stata applicata la custodia cautelare in carcere. Il 48enne ha nominato come difensore di fiducia l’avvocato David Scarabicchi. Su ordine trasmesso dall’autorità giudiziaria veneta, le forze dell’ordine hanno svolto una perquisizione nella sua casa di Castiglion Fiorentino dove risulta residente, senza trovare nulla.

