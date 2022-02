Arezzo, le rosticciane citate da Andrea Scanzi e la Proloco di Ciggiano lo invita a cena

Francesca Muzzi 23 febbraio 2022 a

Feriti nell’orgoglio, i cittadini di Ciggiano prendono carta e penna e scrivono ad Andrea Scanzi per invitarlo a mangiare quelle che lui ha definito “rosticciane di terza mano”. Apriti cielo. Nella storia che andiamo a raccontare, ci sono la foga del giornalista (Andrea Scanzi appunto) che, ogni tanto, nei suoi post, si lascia sfuggire un intercalare aretino e dall’altra parte invece l’orgoglio di un paese di 2 mila anime che, stavolta, si è sentito punto sul vivo, anzi sulle rosticciane. Tutto inizia domenica scorsa, quando Scanzi, in uno dei suoi innumerevoli post politici, nel mezzo scrive: “Vai a collezionare rosticciane di terza mano a Ciggiano”. Non l’avesse mai scritto. Il presidente della Pro Loco Franco Carini ha così deciso di prendere carta e penna e sempre su facebook, ha risposto invitando Andrea Scanzi a mangiare non solo le rosticciane di Ciggiano, ma anche ad indossare la maglietta “Io love Ciggiano” e a calarsi in un volontario del paese “per capire quello che facciamo”. Uno spirito campanilistico da salvare, salvaguardare e da gustare. “Tale riferimento al nostro paese appare del tutto fuori luogo e ci sentiamo in dovere di far presenti alcune semplici cose”. E così, che come si faceva un tempo, comincia la lettera: “Caro Scanzi, ti invitiamo a venire a mangiare a Ciggiano, prima di parlarne. Ciggiano sarà anche un paese piccolo, ma ha duemila anni di storia e soprattutto si mangia molto bene alle nostre feste. Un autentico vanto. Preparati dai nostri volontari e volontarie, coltiviamo con orgoglio le tradizioni della cucina toscana e della Valdichiana. Il coniglio fritto, l’ocio al forno, il collo ripieno come alle vecchie battiture, il bollito di chianina, il passato di fagioli con tagliolini, si trovano quasi esclusivamente solo da noi. Le nostre carni poi sono rinomate da tutte le parti. Promuoviamo le aziende che producono vino del territorio e ci facciamo un vanto del nostro olio. E tutto ciò senza possibilità di essere smentiti e non da ora, se è vero che già nel 1685 il Francesco Redi citava il nostro paese nel suo famosissimo ‘Bacco in Toscana’”. E mica è finita: “Ciggiano ha una Proloco che non fa solo sagre, si occupa di volontariato nella protezione civile, organizza gite in musei e a siti di valore storico, gestisce un museo della vite e del vino, si fa carico di forme di solidarietà nei confronti di persone in difficoltà economica e psicologia; sostiene esperienze di musica ed interventi di storia del territorio presso le scuole elementari; la domenica mattina andiamo per lunghi periodi dell’anno a ripulire fossi, strade e fiumi dai rifiuti lasciati da soggetti meno attenti ai valori ecologici. Abbiamo un gruppo bandistico con oltre 150 anni di storia. Vieni a trovarci, Andrea, vieni ad aiutarci, ti mettiamo una maglietta ‘I love Ciggiano’ e potrai essere uno dei nostri volontari e vedere da vicino cosa facciamo. Vieni a trovarci e a mangiare alle nostre feste, ti farai forse il fegato meno amaro che con la politica”. E, un tempo, Ciggiano aveva anche la squadra di calcio. Ora la domanda è: accetterà l’invito Andrea Scanzi? “Noi glielo abbiamo scritto e ci farebbe piacere venisse a Ciggiano”, confessano alla Proloco a difesa perenne del campanile. E delle rosticciane

