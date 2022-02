Alessandro Benvenuti e Castelnuovo: "Il borgo di Ivo il Tardivo"

Francesca Muzzi 23 febbraio 2022 a

“Mi disse: ce l’ho io il borgo abbandonato per te e tutto è cominciato”. Alessandro Benvenuti, oggi direttore dei teatri di Siena e attore, festeggia Castelnuovo. Il borgo abbandonato che si è aggiudicato il bando di rigenerazione culturale, sociale ed economica da 20 milioni di euro. Castelnuovo è stato scelto tra 42 progetti ed entro il 2026 rivedrà la luce. Quella stessa che si era accesa nel 1995, quando Benvenuti, guidato dall’amico di sempre, l’ex sindaco Enzo Brogi, lo scelse per girare il film “Ivo il Tardivo”. “Mi ricordo - dice oggi Benvenuti - che cercavo un borgo abbandonato. Il mio sceneggiatore era arrivato fino in Molise, quando l’amico Brogi mi disse ‘ce l’ho io il borgo per te’. E’ così che per la prima volta ho alzato gli occhi da quel ponte sul quale passavo sempre e ho visto Castelnuovo”. E’ amore a prima vista. Benvenuti sceglie quel borgo carico di storia e “di anima” e ci immerge il suo “Ivo”. “Praticamente è come se quel film avesse piantato il seme e adesso ne stiamo raccogliendo i frutti”. “Se ripenso a quel periodo - ricorda Benvenuti - mi vengono in mente le persone che venivano a vedere le riprese. Alcuni erano i vecchi abitanti che giravano intorno al paese, alla macchina da presa, al cinema, calamita che tutto attrae”. Quando il film uscì nelle sale, tantissimi turisti cominciarono a visitare Castelnuovo. “Alcuni si portavano via un pezzo della sceneggiatura, altri visitavano le strade e i luoghi e quel borgo che però piano piano tornò ad addormentarsi”. Quelle mura, testimoni silenziose di due stragi: la prima quella dei Pazzi nel 1267, quando furono massacrati gli abitanti maschi della rocca e un altro eccidio, nello stesso punto, avvenuto il 4 luglio 1944 durante la seconda guerra mondiale, questa volta per mano nazista, che vide cadere 74 uomini e che nel suo complesso portò via la vita a 192 civili nel comune. Nel 2003 poi il comune acquistò quelle rovine. Benvenuti divenne presto cittadino onorario, ma soprattutto un abitante di Cavriglia dove non manca mai di tornare periodicamente. Castelnuovo ha vinto tra 42 altri borghi dimenticati. “Che rappresentano la nostra memoria - sottolinea Benvenuti - Durante i sei mesi che sono rimasto a Castelnuovo ho annusato e respirato un pezzo di vita. Il mio film non sarebbe potuto essere così bello se non fosse stato girato a Castelnuovo. Per questo dico di conservare e di salvare questi borghi. Tutti. Sono la nostra memoria, raccontano di noi, delle nostre vite. E non c’è memoria più importante”, conclude Benvenuti con la promessa che presto sarà a Castelnuovo a festeggiare insieme all’amico di una vita, Enzo Brogi.

