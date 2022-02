Arezzo, necropoli etrusca: la Sovrintendenza frena

Alessandro Bindi 23 febbraio 2022 a

Necropoli etrusca di Arezzo nella valle delle Piagge a Capolona, l'invito è alla cautela da parte della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo. L'indagine preliminare di Giovanni Nocentini sulla necropoli etrusca di Arezzo, pubblicata nel recente volume intitolato “Una vasta necropoli nella valle delle Piagge” e presentato nei giorni scorsi, ha suscitato interesse nella comunità aprendo un dibattito sulla fondatezza dell'ipotesi avanzata che indica l'antica cittadella dei defunti tra Cincelli, Cafaggio e Pieve San Giovanni. Il tema, di grande interesse e rilevanza, ha quindi finito per aprire un dibattito sui social. A tal proposito attraverso un comunicato stampa diramato nelle ultime ore, la Soprintendenza esprime “forti perplessità riguardo alla metodologia dell'indagine condotta, peraltro mai autorizzata” e comunica “che verranno effettuati dovuti accertamenti da parte di personale professionalmente qualificato con metodi propri dell'indagine archeologica”.

“A seguito del rinvenimento di alcune strutture in pietra” scrive la Soprintendenza “esprimiamo estrema cautela sulla scoperta della presunta 'Necropoli etrusca di Arezzo' nella Valle delle Piagge, nel comune di Capolona, diffusa a mezzo stampa e sui social media, dal momento che non sussiste alcun dato che permetta di attribuire tali strutture al periodo etrusco, nè di connetterle alla città etrusca di Arezzo”. L'approccio dello storico aretino certamente non è di tipo scientifico ma evidenzia teorie e tesi raccolte e maturate dopo tre anni di studi alimentati da passione. Le riflessioni di Nocentini sono sicuramente in attesa di trovare riscontri da parte degli enti e degli studiosi. L'autore stesso la indica come “indagine preliminare”. Quel che è sicuro, è comunque la presenza, nell'area al centro dello studio, di manufatti dai quali sarà importante partire con accertamenti approfonditi effettuati da esperti archeologhi in grado di datare con esattezza e ipotizzare se si tratta di reperti etruschi o cos'altro. “In attesa della verifica sulla natura e sulla datazione delle strutture” la Soprintendenza censura comunque il metodo di divulgazione della notizia. La preoccupazione è che la divulgazione, nel caso l'intuizione di Nocentini sia fondata, possa in qualche modo favorire azioni a discapito della tutela del patrimonio archeologico. Con la nota stampa quindi la Soprintendenza annuncia di “aver informato il comando carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, ricordando che iniziative simili, quando non concordate con la Soprintendenza - istituzionalmente preposta alla tutela del Patrimonio Archeologico - possono favorire il diffondersi di ricerche non autorizzate e il danneggiamento o l'appropriazione illecita di beni archeologici appartenenti allo Stato, a qualunque periodo essi appartengano, privando pertanto l'intera comunità del patrimonio che le appartiene”.



