Arezzo, 500 articoli griffati sequestrati per contraffazione e ricettazione ma la donna: "E' il mio guardaroba, ho le prove"

25 febbraio 2022 a

a

a

La polizia cercava cocaina invece ha trovato un autentico magazzino multimarca di articoli d’abbigliamento e accessori griffati. Oltre cinquecento pezzi di tutti i tipi e di tutte le marche, che secondo la Questura sono contraffatti e di provenienza sospetta. La perquisizione è scattata nell’abitazione di Castiglion Fiorentino dove vive con la moglie ed i figli, il 48enne dominicano arrestato a Vicenza per il possesso, con altri, di 270 chili di cocaina. Un sequestro record di droga, la scorsa settimana, a coronamento di un’indagine della Squadra mobile di Bologna. Ora, dopo il controllo della Squadra mobile di Arezzo e della Polizia municipale di Castiglion Fiorentino, la denuncia riguarda sia l’uomo che la moglie, con reati ipotizzati la ricettazione e il commercio di articoli con marchi contraffatti (la vendita, si ipotizza, sarebbe avvenuta on line). Nel garage dell’abitazione c’erano borse, occhiali da sole, cinture, scarpe, indumenti intimi e capi di abbigliamento recanti le celebri griffe della moda: Gucci, Prada, Chanel, Dolce & Gabbana, Ives Sain Laurent, Louis Vuitton, Just Cavalli, Jacquemos. Ma il caso attende di essere chiarito meglio. Secondo gli inquirenti, infatti, “è stato assestato un duro colpo al fiorente mercato di marchi contraffatti”. Secondo la difesa della donna dominicana e del marito, si tratta invece di merce autentica e regolarmente posseduta dopo acquisti e in outlet e negozi: tutti documentabili con relativi scontrini e ricevute. L’avvocato David Scarabicchi, che difende la coppia originaria della Repubblica Dominicana, proprio oggi deposita l’istanza di dissequestro al pm Marco Dioni. Ma quale magazzino di merce illecita, contesta la donna, quarantenne: quello sarebbe solo il suo guardaroba. Amante del lusso e dello shopping, si era creata lo sterminato campionario (i capi sono tutti della stessa taglia). Vedremo. Quanto alla cocaina che gli inquirenti cercavano, neanche l’ombra. Sequestrata invece l’auto del 48enne che era munita di doppio fondo evidentemente per trasportare la sostanza stupefacente. Un nascondiglio che potrebbe essersi costruito da sé sfruttando le sue competenze, dato che fino a qualche mese fa - prima di licenziarsi - lavorava come saldatore in un’azienda metalmeccanica della Valdichiana.

Lu.Se.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.