Ucraina: processione per la pace a La Verna con la reliquia di Papa Giovanni. Veglia in Cattedrale

La reliquia di Papa Giovanni II per la pace. Al santuario della Verna, domenica 27 febbraio, sarà una giornata particolare. Per la prima volta in assoluto, i frati porteranno in processione la reliquia di Wojtyla - gocce di sangue - e al termine, dal piazzale del santuario, sotto la croce, ci sarà la benedizione al mondo. “Abbiamo deciso - dice il padre guardiano, Francesco Brasa - di prendere, per la prima volta, la reliquia di Papa Giovanni che è conservata accanto al saio di San Francesco. Abbiamo scelto di compiere questo gesto, perché il Papa era da sempre vicino ai territori dove è scoppiata la guerra”. La processione è in programma alle 15: “Arriveremo alla cappella delle Stimmate - spiega ancora padre Francesco - e poi, se il tempo lo permetterà, ci fermeremo sul piazzale sotto la croce dove verrà impartita la benedizione al mondo. E’ un momento molto difficile e stiamo pregando per la pace”. In questi mesi, già colpiti dalla pandemia, ricordiamo che anche i frati del Santuario della Verna hanno avuto il Covid, la preghiera non è mai mancata: “Abbiamo sempre portato in processione la reliquia di San Francesco durante i mesi del Covid. Quando stanotte (ieri ndr) è scoppiata la guerra, abbiamo deciso di riporre la reliquia di San Francesco e, per la prima volta in assoluto, di esporre quella di Papa Giovanni Paolo II”. Wojtyla, durante il suo pontificato, ha speso sempre parole importanti e di vicinanza verso il popolo ucraino. L’Ucraina era particolarmente importante per Giovanni Paolo II. Nel 2001 ci fu anche la sua visita in quei territori oggi invasi da carri armati russi. “Abbiamo pensato proprio a quello che il Papa aveva fatto per questi paesi e ci siamo subito attivati”. Padre Francesco Brasa continua: “Stiamo vivendo un momento di oscena violenza e prevaricazione - dice - Siamo spaventati, preoccupati per ciò che sta succedendo a pochi passi da noi”. Dalla pandemia alla guerra. “Già il mondo e le famiglie sono provate dal crisi del Covid che ci ha messo tutti in ginocchio. E adesso anche la guerra che potrebbe avere chissà quali conseguenze su ogni aspetto della nostra esistenza. Preghiamo per la pace - conclude - e perché i carri armati tornino indietro”. Intanto nelle varie chiese della provincia, come per esempio ieri sera ad Anghiari, si sono tenute messe e veglie di preghiera. E il vescovo Fontana ha esortato tutti i parroci ad una veglia di preghiera in Cattedrale domenica alle 21.

