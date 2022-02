Arezzo, prende forma il parco di via don Minzoni con giochi, sport, duna anti smog e percorsi per non vedenti

Alessandro Bindi 26 febbraio 2022 a

Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo parco di via don Minzoni lungo il raccordo nell'area verde tra la carreggiata e Pescaiola. “Particolare attenzione” annuncia l'assessore Alessandro Casi “è stata rivolta all’agibilità del parco da parte delle persone diversamente abili. In collaborazione l'Istituto nazionale per la mobilità autonoma di ciechi ipovedenti, sarà realizzato il sistema di orientamento Loges-Vet-Evolution. Si tratta di un ausilio tattilo-vocale da apporre sul piano di calpestio”. Un sistema innovativo che possiede tutti i requisiti per permettere alle persone con disabilità visiva “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”.

“I trasponder passivi posti sotto le piastrelle tattili” spiega l'assessore Casi “localizzano esattamente il punto in cui si trova il non vedente e gli forniscono, tramite il suo smartphone, informazioni vocali sulla sua posizione, sulla direzione di marcia e sui servizi presenti nell’area”. Particolare sarà quindi l'attenzione riservata all'accessibilità per i diversamente abili, ma anche alla sicurezza con l'installazione di dieci telecamere di videosorveglianza e numerosi lampioni. Il parco prenderà forma con la piantumazione di nuovi alberi e la realizzazione di campetti da calcio, da basket, altalene, scivoli e strutture per il ristoro. Prevista anche un'area riservata agli amici a quattro zampe, una pista ciclabile e la sistemazione dell'area esterna per migliorare i parcheggi. Un lavoro da due milioni di euro che si concluderà entro l'estate. Da qualche giorno sono ben visibili le sagome delle strutture in costruzione che ospiteranno il punto ristoro che avrà una sala, una cucina e sarà dotato di un ampio dehor coperto. Un altro manufatto sarà a disposizione come spogliatoio a servizio dei due campi di calcetto. La cittadella dello svago e del divertimento prende forma velocemente. Ma cosa prevede nel dettaglio il progetto?

“Il progetto” spiega l'assessore Casi “prevede la realizzazione di due grandi aree gioco: una per bambini piccoli e l’altra per quelli più grandicelli. Oltre ai tradizionali scivoli e altalene, ci saranno giochi di nuova generazione, nella maggior parte inclusivi nei confronti degli utenti disabili. Nel parco troverà spazio anche un’area fitness dotata di otto attrezzi ginnici outdoor”. Tre gli ingressi per accedere al parco che raccoglierà utenti dai quartieri di Pescaiola e di San Donato. “Nei pressi dell'ingresso principale previsti quattro piccoli edifici che stanno prendendo forma in queste ore e dove sarà collocato un punto ristoro e un locale spogliatoio a servizio di due campi di calcetto in erba sintetica recintati. Inoltre sarà realizzato un campetto per il basket”.

E ancora. “Il parco sarà attraversato da una pista ciclabile, che collegherà quella di imminente realizzazione proveniente da via del Vingone a quella adiacente al parco del Foro Boario. I parcheggi sono stati aumentati con nuovi stalli in adiacenza alla recinzione. Prevista una piccola area per sosta e custodia delle biciclette. Infine il parco sarà schermato da rumori, polveri e gas di scarico provenienti dalla tangenziale, da una duna di terra artificiale la cui funzione si sommerà a quella delle chiome dei pini”.

