Arezzo, la guerra in Ucraina e il grano: problema costi per panificatori e dolciari, verso nuovi aumenti

C’è forte preoccupazione per i risvolti della guerra tra Russia e Ucraina, collegati all’aumento dei prezzi delle materie prime come il grano. E ci sono aziende aretine che hanno clienti in questi due Paesi. “La situazione non si prospetta bella”, spiega Stefano Lorenzoni, presidente dolciari e panificatori Cna Arezzo e titolare della pasticceria Arte Dolce di Monte San Savino.

“Già si parla di ulteriori aumenti di farina e di altri prodotti dolciari. Il burro in passato era già aumentato, così come l’energia elettrica. Ora c’è il problema dei grani dell’Ucraina. Stamani (ieri, ndr) era stata sospesa la Borsa Merci di Bologna sul grano. Sarà difficile richiedere al cliente ulteriori aumenti, fatti il primo febbraio. È difficile poter tutti i mesi ritoccare i prezzi. Se si deve produrre per poco o niente, non conviene”.

“Quando ho aperto l’attività, nel 2003, un kg di farina costava 0,45 euro ora costa 0,95 euro e i prodotti in proporzione non sono aumentati”, prosegue Lorenzoni. “Se si cercano farine più importanti si arriva a 1,10-1,20 euro al kg, per farine con grani antichi anche a 5 euro al kg. È difficile al consumatore far capire che ci sono dietro tanti costi. Un ottimo burro che costava 7 euro è andato a 15,90. Per l’energia elettrica, da circa duemila euro ora ne spendo cinque-sei mila. C’è il problema delle materie prime: o uno produce per se stesso e vende ai suoi affiliati di fiducia o la bottega sarà costretta a prendere prodotti che arrivano chissà da dove perché i costi non saranno più sostenibili. Il problema è questo, è difficile e fastidioso ogni quindici giorni fare un ritocchino.

Sarà un grosso problema: o si va verso la qualità estrema, come voglio fare io, in modo che non hai concorrenza, altrimenti è impensabile sopravvivere. I bar inizieranno a prendere roba industriale o surgelata e le pasticcerie avranno un prodotto totalmente diverso. Nel giro di poco tempo, prima di fine anno si arriverà a questa rivoluzione. Così succederà per le paste, il pane. I costi saranno talmente alti che non si potranno uniformare”.

“Tra qualche giorno avremo i prezzi nuovi della farina, i fornitori mi hanno già avvisato”, aggiunge Lorenzoni, “Per cui ci sta che dal primo marzo, o primo aprile, ci sia di nuovo un ritocco del prodotto da forno o pasticceria”. “Auspichiamo che le cose si risolvano alla svelta, sinceramente stiamo facendo fatica a vedere come sarà il futuro”, conclude Lorenzoni, “Prima la pandemia, ora la guerra.

A nome di tutti gli artigiani si spera che le cose si aggiustino. Tanto grano arriva dall’Ucraina e se lì ci sono i conflitti bisogna che arrivi da altre parti. Sono stati dati i contributi per tenere i terreni a sodo, si è smesso di coltivare e ora ci ritroviamo senza farina. C’è anche il problema che si fatica a trovare personale. L’unico sistema è mantenere la qualità, avere le filiere corte, il contatto stretto del cliente e continuare a comprare nelle botteghe”.

“Noi abbiamo sia clienti a Kiev, che in Russia”, spiega Livio Sassolini, presidente Cna Valtiberina e titolare della Busatti, storica manifattura tessuti di Anghiari, “Ovviamente quelli di Kiev li abbiamo sentiti giovedì scorso per comunicargli la nostra vicinanza. Erano spaventati, si aspettavano l’arrivo dei militari russi e gli abbiamo chiesto se potevamo fare qualcosa per loro ma ci hanno risposto che non si poteva far niente.

Ci eravamo offerti di spedirgli qualcosa ma era tutto bloccato. Sono in attesa dell’evolversi degli eventi. Ora è tutto bloccato per Kiev, li abbiamo sentiti per mail e si percepiva un grande senso di incertezza e paura. Sono pprivati, che hanno un negozio o uno showroom. Avevamo, prima dell’applicazione dei primi dazi nel 2012, anche una distribuzione grossa in Russia. Abbiamo sentito nei giorni scorsi anche clienti a Mosca, San Pietroburgo ed erano colpiti e preoccupati, tendenzialmente contrari di ciò che sta avvenendo”.





