Arezzo, due ventenni nell'auto fuori strada in Valdichiana: uno in arresto cardiaco

Due ventenni di 25 e 22 anni feriti in Valdichiana nell'auto uscita di strada e finita in un campo. Uno dei due era in arresto cardiaco quando è stato soccorso: è stato trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena. L'incidente si è verificato questa mattina, sabato, 26 febbraio, lungo la strada regionale 327 tra Montagnano e Cesa,

Prima delle 6 i soccorritori, i vigli del fuoco e i carabinieri sono intervenuti nel luogo dove l'auto sfuggita al controllo del conducente - una Bmw serie 1 - si è ribaltata più volte e si è fermata capovolta. Uno dei due giovani, entrambi di Foiano della Chiana, è stato estratto dei vigili del fuoco. Tutti e due i feriti sono stati trasportati alle Scotte di Siena.

Quello di 25 anni, L.S., andato in arresto cardiaco, non cosciente al momento dei soccorsi, è stato sottoposto al trattamento con il massaggiatore Lucas fino all'arrivo alle Scotte. Sarebbe in prognosi riservata. L'altro, cosciente, è stato portato in strada da un passante che ha chiamato i soccorsi, effettuati dall'automedica della Valdichiana, dall'ambulanza infermieristica della Croce Bianca di Monte San Savino, dalla Misericordia di Civitella in Val di Chiana.

Accertamento dei carabinieri sulla dinamica dell'incidente. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

