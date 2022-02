Arezzo, nuova caserma in via Filzi. Demolizioni completate

Alessandro Bindi 26 febbraio 2022 a

Nuova sede della Polizia Municipale sempre più realtà. Si sta concretizzando il progetto dell’amministrazione comunale di trasformare la palazzina dell’ex asilo di via Fabio Filzi in caserma. Dopo anni di discussioni e di stallo nel veder concretizzarsi la procedura del partenariato pubblico-privato del costruendo comando della Polizia Locale in via Fabio Filzi - conclusasi con l’aggiudicazione da parte del raggruppamento Rti Costituendo Seli Manutenzioni Generali Srl, Braccianti Edilizia Srl, Iccrea Bancaimpresa Spa - adesso ecco l’accelerata con l’obiettivo di puntare dritti all’inaugurazione. I lavori stanno infatti procedendo a pieno ritmo. L’immobile è stato messo a nudo al termine della fase di demolizione delle vetuste strutture che lo circondavano e adesso si prepara a indossare la divisa. Dopo aver ripulito e risanato la struttura principale, inizierà la fase di consolidamento strutturale dell’edificio utilizzato per oltre un decennio come rifugio abusivo dei senzatetto, suscitando indignazione tra i residenti della zona, costretti a convivere con episodi frequenti di microcriminalità e di disagio sociale. Il quartiere auspica che gli spiacevoli episodi di cronaca degli anni passati siano presto solo un brutto ricordo. L’attesa è quindi di dare presto il benvenuto alle donne e agli uomini della Municipale. Nei prossimi mesi sarà realizzata la nuova struttura di tre piani - oltre al seminterrato che sarà adibito a garage - che affiancherà l’edificio rimasto in piedi al quale sarà collegato con un tunnel. All’interno, i locali saranno poi adeguati per poter accogliere gli uffici e i mezzi degli agenti, comandati da Aldo Poponcini. L’immobile, diventato negli anni un ricovero per chi vive ai margini della società ed emblema del degrado nel quartiere di Saione, è destinato quindi a cambiare veste. Entro la fine dell’anno infatti gli agenti della Polizia Municipale potrebbero entrare in servizio in via Fabio Filzi. A lavori ultimati il quartier generale della Polizia Municipale da via Setteponti si trasferirà a Saione.

“Entro ottobre” annuncia l’assessore Marco Sacchetti “è prevista la consegna dei lavori e se non ci saranno intoppi, credo che a fine anno la Polizia Municipale sia già in servizio nella nuova caserma. Giovedì scorso ho effettuato personalmente un sopralluogo all’interno del cantiere assieme all’ingegnere comunale responsabile del procedimento alla presenza degli addetti dell’impresa che sta lavorando”. Sacchetti con i suoi occhi ha visto lo stato di avanzamento dei lavori ed è soddisfatto. “Le opere previste” puntualizza Sacchetti “stanno andando avanti secondo i tempi stabiliti. Sono state effettuate le demolizioni delle vecchie strutture per le quali era previsto l’abbattimento. Adesso siamo nella fase di consolidamento strutturale del fabbricato centrale e si lavorerà per adeguarlo. Il cronoprogramma sta procedendo regolarmente. I tempi sono in linea e credo che sarà rispettata la consegna dei lavori prevista per ottobre. Poi seguirà la fase di arredo e messa in esercizio dell’immobile. La volontà è quella di trasferire la caserma in via Filzi entro la fine dell’anno”. La comunità è curiosa di veder concludere una grande opera che per anni ha acceso il dibattito sull’opportunità di trasformare l’ex asilo in caserma. Il progetto della giunta Ghinelli racchiude sia l’esigenza di realizzare una nuova casa per gli agenti di Polizia Municipale in modo che sia maggiormente adatta alle crescenti esigenze del Corpo, sia la volontà politica di dare un tangibile segnale in termini di sicurezza agli aretini e ai residenti di Saione. Ben presto sarà quindi visibile lo scheletro dell’edificio che affiancherà la palazzina esistente andando a formare la futura caserma simbolo della legalità in città. Una caserma che dovrà anche convivere con la viabilità della zona. Resta ancora da definire negli ultimi dettagli la circolazione dei mezzi di servizio in entrata e in uscita dalla caserma lungo via Filzi per entrare nelle arterie principali di via Masaccio e di via Vittorio veneto.

L’ipotesi è quella di prevedere anche la possibilità di proiettare le auto e le moto con il cavallino rampante lungo via Rismondo attraversando una zona dell’attuale piazzale della scuola IV Novembre

