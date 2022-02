Arezzo, siringhe e coltelli nel parco: al Pionta il degrado non finisce mai

Alessandro Bindi 28 febbraio 2022 a

Pionta, ancora degrado. Il parco resta prigioniero del disagio sociale. Coltelli, siringhe, escrementi umani, bottiglie di alcolici svuotate, la tappa dei 5 Stelle fa emergere l’incuria che continua a risiedere tra le aiuole e intorno agli immobili abbandonati per i quali la città insistentemente chiede la riqualificazione in modo da far rivivere le palazzine dismesse a vantaggio della vivibilità e della sicurezza di chi frequenta la gigantesca area verde.



La 37esima edizione dell’iniziativa PuliAmo Arezzo, ieri mattina, ha scattato l’ennesima istantanea di un problema rimasto irrisolto da anni. Anche all’ombra di villa Chianini le cattive frequentazioni sono testimoniate dalla scia di siringhe raccolte nel resede da Michele Menchetti e dal gruppo di volontari pentastellati che hanno ripreso il tour dell’iniziativa con la quale ripuliscono dal degrado e dalla sporcizia gli spazi della città caduti nel dimenticatoio e dove il degrado avanza.

“Siamo tornati al Pionta” spiega il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle “ed abbiamo trovato la situazione di sempre. Tra gli olivi e i manufatti abbandonati purtroppo continuano ad esserci segnali di degrado e di disagio. Rifiuti, siringhe, escrementi umani, purtroppo è quello che abbiamo trovato. Speravamo in un miglioramento ed invece il parco continua ad avere cattive frequentazioni e sono del tutto evidenti le tracce che indicano il consumo di droga. Il Pionta è la parte di città che nessuno vuol vedere e per la quale stentano ad arrivare le soluzioni efficaci da parte degli enti preposti”.

“Oggi quindi rilanciamo” dice Menchetti “la necessità di intervenire e velocemente. Basta proclami. Servono atti concreti. Gli immobili non possono continuare a versare in condizioni decadenti. Sentiamo ripetuti annunci e dichiarazioni di buoni intenti ma non vediamo ancora soluzioni reali e azioni concrete. Quando vedremo effettivi risultati diremo che va bene ma ad oggi non possiamo che commentare negativamente ciò che abbiamo trovato. È impensabile che un tale stato di abbandono sia a pochi passi dagli scavi del Pionta, in un giardino pubblico frequentato da famiglie. La sporcizia e i segni di attività non troppo lecite sono evidenti a giudicare le tracce raccolte. Oltre a siringhe, escrementi umani, sono emersi anche due coltelli, uno dei quali con la lama lunga ed appuntita”.

È quindi ripartita l’attività di pulizia urbana collettiva, fondata sul volontariato dei partecipanti, aperta a chi ha a cuore la città e vuole rendersi utile contribuendo a prendersi cura del decoro. I grillini per qualche ora hanno indossato il loro gilet fluorescente da spazzini ed armati di scarpe e guanti robusti, pinzette raccogli rifiuti e dall’infaticabile entusiasmo ed intramontabile amore per la città hanno ripulito le tracce dell’inciviltà e dell’incuria riaccendendo i riflettori in un’area dove le lancette sono rimaste ferme.

La pandemia ha anche frenato per due anni le tappe di PuliAmo Arezzo ma adesso Michele Menchetti intende riprogrammare l’attività e rinnovare l’appuntamento mensilmente.

“Nel 2020 sono state effettuate solo tre tappe; nel 2021 l’unica uscita fu proprio al Pionta - duce Menchetti - adesso ripartiamo dal Pionta con l’augurio di riprendere la nostra attività di pulizia della città regolarmente nella speranza di sensibilizzare intorno ai temi che ci stanno a cuore e che gli stessi cittadini ci segnalano”.

