Masterchef, chi è cosa fa e cosa sogna per il futuro l'aretino Nicholas Bianchini dopo il cooking show

Nicholas Bianchini, classe 2000, di Arezzo, è stato uno dei concorrenti dell’undicesima edizione di MasterChef Italia, il cooking show di Sky.

Come hai iniziato a cucinare?

“Avevo 12 anni, prima non avevo potuto provare perché mia mamma era spaventata dai pericoli che può serbare una cucina, specie per un bambino: quando ero da solo non voleva che accendessi i fornelli. In seguito però ho trascorso molto tempo con mia nonna paterna, con cui ho un forte legame. Lei cucinava per me tutti i giorni, io la osservavo e mi sono appassionato. È con lei che ho preparato il mio primo piatto: una crema catalana che ho bruciato in un pentolino antiaderente, da allora mia nonna ha iniziato ad impartirmi lezioni sull’arte culinaria”.

Cosa ti ha spinto a candidarti a MasterChef Italia?

“Quando ho iniziato a cucinare ho anche iniziato a guardare Masterchef: a 13 anni ero già un esperto dello show, non solo l’edizione italiana. Quest’anno ho seguito tutte le candidature e mi sono detto: perché non provarci? Eravamo in zona rossa e io, avendo meno impegni, ho dedicato molto tempo a cucinare, spendendo moltissime ore ai fornelli”.

Qual è stato il piatto ai live?

“Un piatto che non avevo mai fatto prima perché, una volta entrato nella dispensa di MasterChef, sono andato nel panico per l’emozione. La pressione era alle stelle. Avevo infatti in mente un piatto da fare, poi però ho optato per tutt’altro. Ho cucinato un maialino croccante su letto di patate con riduzione di nespole, cipolle in agrodolce e salsa di gorgonzola. Il piatto mi ha fatto ricevere i tre sì dei giudici. Inizialmente invece volevo portare una pietanza che affonda le sue radici nella tradizione culinaria di Arezzo: piccione con funghi e riduzione di aceto balsamico, un grande classico che punta su semplicità e gusto”.

Durante il programma con chi hai avuto più affinità?

“Mi trovavo particolarmente bene con Carmine perché vedere un ragazzo più o meno della mia età che ha una passione così grande e possiede anche molto talento è estremante stimolante. In ogni caso ho legato quasi con tutti”.

Cosa ti ha lasciato a posteriori l’esperienza di Masterchef?

“Alla mia età affrontare un avventura del genere ti cambia molto, sia a livello personale che culinario: da quando sono uscito dal programma mi sento molto più maturo, la mia mentalità è cambiata ed ho imparato a gestire e combattere i momenti di stress, l’ansia e la pressione. Inoltre ho capito che cucinare è ciò che voglio fare nella vita. Gli chef Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli mi hanno aiutato a riscoprire e far sbocciare una grandissima passione che mi accompagna da quando sono piccolo”.

Il futuro?

“Non ho ancora le idee del tutto chiare. Adesso devo portare a termine il mio percorso universitario: frequento la facoltà di Radiologia all’Università di Firenze, quindi niente di attinente all’arte culinaria. In ogni caso vorrei immergermi nel mondo della cucina già da subito, senza però andare a lavorare in un ristorante. Il mio obbiettivo è creare qualcosa di mio, ad esempio un servizio di “chef a domicilio”, puntando anche sul mondo dei social per comunicare e trasmettere al pubblico un’idea originale e personale di cucina. Inoltre penso che sia utile partecipare a vari eventi e spero che nel prossimo futuro venga organizzato qualcosa anche con gli altri ragazzi della masterclass”.

Come immagini il tuo ristorante?

"Un locale che serva cucina fusion combinando differenti tradizioni culinarie in piatti complessi e originali, dove regna la contaminazione tra culture, sapori ed odori, probabilmente lo aprirei all’estero. Ma potrei rimanere ad Arezzo”.

Due aggettivi per descriverti?

“Curioso ed insaziabile”.

