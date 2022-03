Arezzo, ex Unoaerre dall'oro alla produzione di idrogeno passando dal fotovoltaico. Ecco il piano

Luca Serafini 01 marzo 2022 a

]Dall’oro all’idrogeno, passando per il fotovoltaico. Il destino della ex Unoaerre sembra delineato dopo anni di abbandono in attesa di inesistenti compratori. Riconversione in chiave energetica: a questo sta lavorando il Comune, in una fase storica in cui le fonti energetiche rinnovabili devono diventare realtà se non si vuol rimanere impiccati alle risorse inquinanti e ai gasdotti a rischio ricatto. Già alla prossima asta, tra qualche mese, l’area industriale dismessa di via Fiorentina potrebbe essere acquisita dal Comune stesso o da privati interessati al progetto. Dal 2011 il prezzo è crollato da 19,6 milioni a 1,8. E’ l’assessore Marco Sacchetti a lavorare con piglio e competenze al progetto. Sull’area che fu Gori e Zucchi e Unoaerre, mamma del ditretto dell’oro, Sacchetti ha manifestato alla Regione Toscana l'interesse a riconvertire l'area quale polo energetico per la produzione di idrogeno. C’è un bando ministeriale: finanziamenti ad hoc per 500 milioni il recupero in chiave energetica di zone industriali finite nell’oblio.<CF1403>

Assessore, qual è il piano?

“Realizzare un campo fotovoltaico sugli oltre 6 ettari della ex Unoaerre, recuperando questo pezzo di città oggi abbandonato in chiave energetica sulla base di un progetto da attuare in due step successivi”.

Andiamo per gradi.

“Il fotovoltaico è subito attuabile una volta acquisita l’area. L'idea è quella di dare vita a delle comunità energetiche. L’estensione disponibile consentirebbe di soddisfare il fabbisogno elettrico di circa tremila famiglie. Energia pulita, a costi calmierati sulla quale fondare la fase successiva”.

Quella dell’idrogeno?

“Sì. Utilizzare parte della produzione elettrica per produrre idrogeno verde attraverso il processo dell'elettrolisi. Si tratta poi di realizzare il necessario stoccaggio dell’idrogeno e organizzare la distribuzione successiva. Lo stoccaggio dell'idrogeno consentirebbe di sopperire alla domanda di energia quando questa non è disponibile dal fotovoltaico”.

Operazione complessa?

“Complessa ma oggi realizzabile. La sfida energetica non è più rinviabile, l’idrogeno è il futuro in quanto costituisce un vettore energetico ad impatto zero. La tecnologia c’è, le risorse economiche si possono agganciare. Il caro metano aiuta il processo di ricerca e sviluppo tecnologico. Stiamo lavorando alla costituzione di un gruppo multidisciplinare per studio e ricerca sui temi della produzione, stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno nel territorio, cercando di coinvolgere il mondo dell'impresa e l'università ma anche le nostre società, Coingas ed Estra, che hanno un importante bagaglio di esperienza nella gestione dei gas”.

Che tempi immagina?

“Il campo fotovoltaico con la costituzione delle comunità energetiche può partire in tempi relativamente veloci. Poi verrà il resto, prima in via sperimentale e poi a livello operativo: ci piacerebbe vedere fluire nella nostra rete di distribuzione non più metano ma l'idrogeno verde. La transizione energetica va attuata, non basta solo parlarne. Noi ci stiamo lavorando”.

