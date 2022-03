Arezzo, Digos in aula: così il cerchio magico di Coingas sulle consulenze. Ghinelli, prima volta in tribunale

Luca Serafini 02 marzo 2022 a

Serio e silenzioso. Umore grigio come la giacca. Con quell’aria di chi rispetta la solennità del luogo, il tribunale, ma si domanda: che ci faccio io qui? Il sindaco Ghinelli per la prima volta si è accomodato davanti al tribunale che dovrà stabilire se ha macchiato la sua condotta di amministratore con abuso d’ufficio e favoreggiamento. Un martedì grasso con poco da scherzare per lui e per gli altri imputati - otto su undici ieri alla Vela - ad ascoltare la narrazione della procura e della Digos sulle “consulenze d’oro” che Coingas avrebbe regalato e sugli altri misfatti contestati: Multiservizi, di cui si è parlato, ed Estra, rinviata alla prossima puntata (15 marzo).

Quattro ore di udienza con il vice questore Claudia Famà a sintetizzare la maxi inchiesta sull’amministrazione di centrodestra e sulle società partecipate, come Coingas, da che mondo è mondo preziose per erogare servizi ma bocconi ghiotti della politica. Alla destra di Ghinelli c’è l’avvocato Piero Melani Graverini, alla sinistra l’avvocato Luca Fanfani: i suoi difensori. In aula scuotono la testa, quando vengono nominati, Marco Cocci, il commercialista, e Pier Ettore Olivetti Rason, l’avvocato di Firenze.

Destinatari di quegli incarichi che nel 2019 fecero scattare le indagini, racconta Famà, dopo l’input da fonti confidenziali: Coingas sborsava troppi soldi, più del 50 per cento rispetto al solito. La allora dirigente della Digos, su domanda del procuratore Rossi, enumera quelle consulenze che puzzano di peculato ma che per i diretti interessati sono lavori professionalmente svolti in modo regolare. Difenderanno strenuamente il loro onore. Alla Vela, oltre ai sempre presenti Franco Scortecci, amministratore di Coingas, e a Mara Cacioli, la contabile della spa, ci sono l’assessore Alberto Merelli e l’avvocato Stefano Pasquini. Assente Francesco Macrì, come pure Lorenzo Roggi presidente di Arezzo Casa, e Luca Amendola ex amministratore di Multiservizi. Aleggia la figura di Sergio Staderini, il “pentito” la cui condanna definitiva sui tre filoni (due anni, in abbreviato) può indirizzare questo processo. Ma anche no.



Partenza in salita per i pm Roberto Rossi e Chiara Pistolesi quando la presidente del tribunale, Ada Grignani, su richiesta delle difese estromette dal processo le trascrizioni fatte dalla Digos degli audio captati da Staderini con il cellulare durante le riunioni e riversate sul pc. Miniera scottante.

E ora? Gli audio andranno ascoltati uno a uno ma le frasi, suggestive e pesanti, qui non si possono leggere. Dalle 10.30 alle 15.30, con breve sosta caffè, la dottoressa Famà - punzecchiata dagli avvocati difensori - ricuce la storia. Le anomalie contabili rilevate dal collegio dei revisori Minetti, Faralli e Polverini: incarichi affidati sempre ai soliti professionisti, anche a cadenza mensile, senza comparazione con altre offerte più convenienti e per impegni che l’accusa definisce “generici”, avulsi da Coingas.

Tutti sotto i 39 mila euro per svicolare rispetto all’obbligo di evidenza pubblica. Storcono il naso, Cocci e Olivetti Rason, con gli avvocati Del Corto, D’Avirro e Pinucci, che in alcuni lampi lasciano intuire il vigore delle arringhe finali. Congrui o non congrui? Utili o farlocchi? E’ il dilemma consulenze. Ma perché Cocci e Olivetti Rason entrarono nel cerchio magico di Coingas? Il primo, dice Famà, era stato cliente dell’amministratore Staderini quando era direttore della filiale di Banca Vicenza gli consigliò un investimento, ma finì per perdere un sacco di soldi: azioni in fumo.

Il legale fiorentino fu presentato a Staderini da Macrì: gli tolse le castagne dal fuoco quando era emersa incompatibilità tra lavoro in banca e incarico in Coingas. Così ci furono, dice Famà, l’affidamento della contabilità di Coingas a Cocci, una convenzione con l’Università di Siena per la videosorveglianza, poi non realizzata e lo studio per una acquisizione non avvenuta. Snocciola, Famà, la doppia consulenza legale di Olivetti Rason, una per l’amministratore e una per la società: durata tre anni, compensi di 39 mila euro l’una, in quattro rate il cui totale, però, arrivava a 52 mila.

Ma hanno frecce al loro arco gli avvocati e dal controesame si capisce. D’Avirro obietta pure: ma qual è la cifra del presunto peculato del mio assistito? I conti non tornano: 390 mila come dice l’imputazione o 260 mila come viene fuori dalle somme? Boh. C’è spazio anche per la triste storia dei 15 mila euro per pagare l’avvocatessa amica del direttore di un giornale - la legale era nello studio Olivetti Rason - allo scopo di rabbonire la testata nei confronti di Ghinelli. La scusa per la consulenza era uno studio sulla legge Madia. Ghinelli ascolta, sfoglia carte. Serio. In attesa, quando sarà, di dire la sua dopo la graticola giudiziaria.

Sulle consulenze d’oro, ammesso che siano malversazioni, per l’accusa avrebbe spinto per sopire l’inquietudine dei revisori dei conti. “Ma sa [TESTO]che il comune di Arezzo, se non passava il bilancio di Coingas, quale somma di dividendo avrebbe perso?” domanda l’avvocato Fanfani alla teste della Digos. Sul filone Multiservizi, Ghinelli avrebbe assecondato il presunto traffico illecito di influenze tra Roberto Bardelli - elegantissimo pure lui - e Luca Amendola, mobilitando perfino Mugnai e D’Ettore allora deputati di Forza Italia, partito con di Bardelli e Amendola.

Breda, riferisce Famà, pur votatissimo alle elezioni, non aveva infatti ricevuto incarichi ed aveva problemi economici. Il patto era: accondiscendere alla nomina di Amendola in Multiservizi e beneficiare, tramite la banca in cui la partecipata avrebbe spostato i conti, fidi per 200 mila euro. Il sindaco, registrato, ebbe a dire in riunione: “Vuoi bene al Breda? Vota Amendola”. Che peso può avere? Si vedrà. L’avvocato Fanfani, incalza il vice questore se conosca o meno certe logiche tra partiti, in fase di suddivisione degli incarichi. Idem Alboni, perentorio, che difende Breda e che scalza il teorema degli aiuti al consigliere con versamenti di Amendola all’associazione culturale Il Baluardo di Roggi.

Fine dell’udienza. Nella prossima il commissario capo Luca Banchetti andrà più a fondo sulle contestazioni a Ghinelli (che parteciperà a tutte le udienze) anche per Estra. Il processo Coingas è un flipper acceso e non si sa dove finirà la pallina.

