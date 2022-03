Estra, la proposta del sindaco di nominare Grazzini nel cda incassa il via libera del centrodestra

Luca Serafini 02 marzo 2022 a

a

a

Via libera a Giovanni Grazzini da parte dell’assemblea dei sindaci del centrodestra. Sarà lui il nuovo consigliere di amministrazione di Estra dopo lo stop imposto da Anac a Francesco Macrì. Il nome del commercialista, presidente dell’Ordine fino a poco tempo fa, ha trovato tutti d’accordo al tavolo dell’incontro digitale promosso ieri dal sindaco Ghinelli ma tenuto dalla vice Lucia Tanti, dato che il primo cittadino era trattenuto al tribunale dal processo Coingas.

Considerato che il comune di Arezzo detiene il 45 per cento di Coingas, cui spetta la nomina, il passaggio nell’assemblea della società dei comuni appare con esito scontato, anche in caso di posizione diversa dei comuni soci di centrosinistra.

Quella varata ieri pomeriggio è stata definita una “transizione tecnico-istituzionale in attesa delle determinazioni del Tar”. Il 14 giugno il tribunale amministrativo del Lazio, esaminate le ragioni del presidente decaduto Francesco Macrì, potrebbe rimettere il manager al suo posto oppure confermare il provvedimento di Anac. In attesa di quella sentenza e del successivo scenario, il sindaco Alessandro Ghinelli ha indicato Grazzini per colmare il vuoto venutosi a creare nel cda della grande società che eroga gas ed energia.

All’incontro hanno partecipato i sindaci del centrodestra e dalle liste civiche, o loro delegati, per metterli a parte della proposta che il Comune di Arezzo intenderà fare, appunto, alla prossima assemblea di Coingas al fine di esprimere un nome che siederà nel cda di Estra, partecipata al 25 per cento.

“Il nominativo che il Comune di Arezzo ha proposto agli altri sindaci e che intenderà portare all’attenzione di tutta l’assemblea”dichiara Lucia Tanti “è quello di Giovanni Grazzini, nome che rappresenta una via prettamente istituzionale e che a nostro giudizio si attaglia perfettamente a questo momento”. La vice sindaco aggiunge: “Giovanni Grazzini è uno stimato professionista della nostra città, fino a pochi giorni fa presidente dell’ordine provinciale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, quindi con una esperienza e professionalità che gli permetteranno di entrare nel merito delle questioni fin da subito. Siamo convinti che intorno a questo nome in assemblea Coingas si potrà raggiungere un pieno accordo tra tutte le parti. Ho anche chiesto al presidente Scortecci di convocare l’assemblea di Coingas quanto prima”, conclude il vicesindaco.

Dal punto di vista politico, condivisione e accordo in seno ai partiti della maggioranza di centrodesra che governa palazzo Cavallo, con Fratelli d’Italia che eventualmente, in caso di mancata riabilitazione di Macrì da parte del Tar, metterà sul tavolo la questione della continuità in quel momento. Ora si attende la convocazione dell’assemblea di Coingas. Mentre da quanto emerge, il cda di Estra non dovrebbe subire modifiche rispetto alla presidenza assunta ad interim da Alessandro Piazzi quando a novembre scattò lo stop a Macrì per “inconferibilità” dell’incarico. Un aspetto sollevato dall’autorità anticorruzione e trasparenza nelle amministrazioni pubbliche, contestando la violazione del decreto legge che impedisce ai consiglieri comunali di passare nel cda di una società a controllo pubblico. Ma su questo aspetto giuridico (la natura di Estra) e su altri aspetti si giocherà a giugno la partita al Tar con riflessi, un modo o nell’altro, anche sul processo penale dove la nomina di Macrì nel 2016 in Estra è uno dei filoni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.