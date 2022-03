Va a camminare e trova granata tedesca della seconda guerra mondiale

Davide Gambacci 02 marzo 2022 a

Una granata d’artiglieria risalente all’ultimo conflitto mondiale, è stata rinvenuta nel letto di un torrente, in località “Mignano” nel Comune di Pieve Santo Stefano. Su segnalazione di un privato cittadino, il personale della stazione carabinieri forestali ha provveduto immediatamente ad adottare le opportune misure di sicurezza, delimitando l’area interessata con appositi cartelli di pericolo.

Su richiesta della Prefettura di Arezzo, il Comando Forze Operative Nord di Padova ha disposto l’intervento degli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di stanza a Piacenza. Ieri mattina, gli specialisti dell’Esercito sono giunti sul posto ed hanno accertato la presenza di una granata di artiglieria da 10,5 cm HE di nazionalità tedesca. L’ordigno ubicato in una zona difficilmente raggiungibile è stato fatto brillare in un luogo idoneo e poco distante. L’assistenza sanitaria è stata garantita da personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana.

Gli specialisti piacentini effettuano quotidianamente bonifiche di ordigni bellici nell’area di competenza che comprende le province di Arezzo, Grosseto, Siena, Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Non è certamente la prima volta che in Valtiberina vengono rinvenuti e successivamente fatti brillare ordigni risalenti alla Grande Guerra. Le forze dell'ordine invitano comunque a prestare sempre la massima attenzione e segnalare l'eventuale ordigno.

