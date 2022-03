Arezzo, nuovo tunnel al Baldaccio. Il punto sui lavori, così sarà inserito il manufatto sotto i binari

Alessandro Bindi 02 marzo 2022 a

Doppio tunnel Baldaccio, si va verso la conclusione della fase di bonifica bellica. Il cantiere della maxi opera da oltre 4 milioni di euro, si prepara a continuare con lo sbancamento e a scendere una decina di metri sotto al livello dei binari della linea ferroviaria Firenze-Roma per poi avviare la costruzione del gigantesco monolite che darà forma al sottopasso. Il manufatto, di 4.200 tonnellate, sarà lungo 39 metri, largo 12 metri ad alto 8, e sarà spinto sotto i binari senza interrompere il passaggio dei treni. L’operazione, super sorvegliata, richiederà sofisticate azioni e grande professionalità, e consentirà di non interrompere la circolazione su ferro e quindi di non creare disagi. Il tunnel sarà sfondato in estate mentre il termine dei lavori è previsto a 554 giorni dall’avvio dello scorso mese di ottobre. La nuova viabilità tra via Alessandro del Borro e via Baldaccio sarà inaugurata nei primi mesi del 2023.

La circolazione delle auto sarà stravolta in meglio con benefici per gli automobilisti sia in uscita che in ingresso alla città. La maxi opera, ad un anno dal contratto, siglato il 25 febbraio 2021, ed a quattro mesi dell’inizio dei lavori sta procedendo secondo il cronoprogramma indicato. L’assessore alle opere pubbliche Alessandro Casi fa il punto sulla situazione ed illustra cosa accadrà d'ora in avanti all’interno dell’area di cantiere. “Siamo nella fase di completamento” spiega Casi “delle verifiche belliche. La ditta incaricata ha scandagliato il terreno ed effettuato trivellazioni con sonde. Aspettiamo l’esito della verifica e di proseguire lo sbancamento che non si è ancora concluso”.

Lo sbancamento effettuato fino ad oggi è ben visibile ma si dovrà ancora scendere alcuni metri sotto il livello della linea ferroviaria prima di fermarsi al livello della strada e iniziare a realizzare il monolite. Ma di cosa si tratta? “Il monolite, è la struttura” spiega Casi “che verrà spinta, da via Baldaccio verso Pescaiola, sotto la piattaforma ferroviaria esistente e che permetterà di realizzare il tunnel della seconda canna senza ricorrere all’interruzione del transito dei treni”.

La realizzazione della maxi opera prevede in termini tecnici “nessun taglio dei binari”. Nonostante il passaggio frenetico di vagoni, previsto ogni 20 minuti, il tunnel sarà realizzato con tecniche che permettono di far correre i treni sui binari sovrastanti. “Massima sarà la sorveglianza” garantisce Casi “da parte di Rfi durante le fasi di avanzamento del monolite. I lavori procederanno in combinazione con sistemi di rilevamento che garantiranno con certezza che non si verifichino spostamenti dei binari”. Le nuove tecnologie e la professionalità al servizio della maxi opera destinata a cambiare le abitudini degli automobilisti attesa da decenni in città per scorciare l’ingresso in città per chi arriva da via Alessandro dal Borro.

Alla realizzazione della seconda canna seguirà anche l’adeguamento del sottopasso già presente che sarà abbassato di un metro rispetto all’attuale livello stradale consentendo il passaggio di tutti i mezzi di soccorso in sicurezza. Si procede quindi a pieno ritmo per realizzare l’infrastruttura. Fra qualche settimana inizierà la realizzazione del monolite che verrà spinto in estate sotto la massicciata ferroviaria mentre i treni correranno lungo i binari grazie al controllo computerizzato della loro geometria. Ad ottobre i lavori poi proseguiranno con le ultime operazioni a completamento della viabilità circostante e la maxi opera sarà proiettata verso la conclusione in modo che il cantiere possa lasciare lo spazio alla circolazione del traffico.

