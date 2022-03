Muore a 50 anni nell'incidente con la moto, la vittima è un imprenditore edile

02 marzo 2022 a

Tragedia della strada a Poppi in provincia di Arezzo. Un motociclista di 50 anni è morto per le lesioni riportate nella caduta in via del Nespolo, nei pressi di Campaldino.

La vittima è Rosario D'Angelo, imprenditore edile. L'incidente si è verificato alle 12.34. Nessun altro mezzo risulta coinvolto nella dinamica. L'impatto del centauro con il terreno è stato violento ed ha avuto conseguenze irreversibili per l'uomo.

Nonostante il rapido intervento dei sanitari, i soccorritori hanno dovuto constatare la morte del cinquantenne. Sul posto l'automedica di Poppi, la Misericordia di Bibbiena e attivato il Pegaso che purtroppo non ha potuto effettuare il viaggio verso l'ospedale. Il motociclista infatti era deceduto. Rilievi di legge eseguiti dai carabinieri della compagnia di Bibbiena.

