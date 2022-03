Arezzo, un padre racconta: "Cento metri in sei ore per passare la dogana e raggiungere la Romania"

Francesca Muzzi 02 marzo 2022 a

a

a

“Mia figlia è in Romania, sana e salva”. Ivan tira un sospiro di sollievo. Dopo tre giorni e ore e ore di attesa, insieme al nipotino di appena un anno, sono riusciti a lasciarsi alle spalle l’inferno dell’Ucraina. “Adesso sono ospitati da una famiglia che ha aperto loro le porte di casa. Gente straordinaria insieme a tutti i volontari che aprono le loro braccia a questi disperati che scappano dalla guerra”. Ivan aspetta sia lei che l’altro suo figlio che era riuscito a rifugiarsi in Romania prima che il Governo emanasse la legge che gli uomini dai 18 ai 60 anni sarebbero dovuti rimanere in Ucraina a difendere la nazione. “Li aspetto a casa, qua ad Arezzo”, dice Ivan che racconta i momenti più duri che ha dovuto passare sua figlia. “Ha fatto tre giorni di fila per raggiungere la dogana - racconta - La gente chi in auto e chi ha piedi o con mezzi di fortuna si sono riversati ai confini per cercare una via di fuga, e arrivare in Romania”. Tra questi anche la figlia di Ivan, con il suo bambino di un anno. “Un metro dopo l’altro e alla fine lunedì mattina, intorno alle 6 mi hanno mandato un messaggio per dirmi che mancavano cento metri alla Romania”. Cento metri percorsi in sei ore. “A mezzogiorno finalmente - racconta Ivan - mi hanno informato che erano di là”. Adesso sono ospitati in una casa “gli hanno detto che possono rimanere quanto vogliono, ma mia figlia insieme a mio figlio partiranno per venire ad Arezzo”. Ivan è aretino da oltre venti anni. All’inizio anche i suoi due figli vivevano in città, poi però hanno deciso di tornare in Ucraina dove vivono anche i genitori di Ivan. “Mio padre e mia madre stanno al confine. Per il momento non c’è la guerra, tanto che hanno ospitato una famiglia di cinque persone scappata da Kiev”. Loro, i genitori, non hanno intenzione di lasciare l’Ucraina. “Hanno detto che vogliono rimanere là. Sono nati in quella terra e un giorno ci vogliono morire”.

