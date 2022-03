Arezzo, aprono in centro due nuovi negozi. La pizza milanese di Riccardo e la boutique di Veronica

Alessandro Bindi 04 marzo 2022 a

a

a

Valzer delle vetrine in centro. Ieri in via Madonna del Prato, nel tratto tra i portici di via Roma e via Garibaldi, ha alzato i battenti la pizzeria a taglio “Doppiapizza”. Fra qualche settimana in via Pietro Aretino l'insegna “Veronica Boutique” illuminerà la strada che proietta in piazza Sant'Agostino. Ecco i volti di chi concretizza il sogno di una vita. In via Margaritone, il titolare di “Doppiapizza” è un aretino, Riccardo Impallomeni, 55enne informatico, con la passione della pizza milanese. Una prelibatezza che ha sempre sognato di fare assaggiare agli aretini. Alla sua attività di informatico quindi affiancherà la nuova esperienza assumendo quattro persone che lavoreranno nell'esercizio pubblico.

“Ho sempre sognato di aprire una pizzeria” spiega Riccardo “e finalmente il sogno si è avverato. Sono amministratore delegato di una società d'informatica e per lavoro sono spesso a Milano dove ho apprezzato la bontà del trancio alla milanese, fino a pensare di farlo assaggiare ai miei concittadini”.

La singolarità della pizza è data dall'essere “alta e di essere coperta da tanta polpa di pomodoro e da uno strato di filante mozzarella”. “Una specialità” garantisce Riccardo che ha scelto di aprire in via Madonna del Prato “perchè è una strada del centro che si sta caratterizzando per il food e per essere vicina al circuito della Fiera Antiquaria”. Una zona dove sono numerose le attività legate all'accoglienza turistica. “Via Madonna del Prato” dice Riccardo “piano piano sta rialzando la china e questa pizzeria è un altro tassello verso il ritorno alla normalità arricchendo la crescente e variegata offerta di specialità gastronomiche per gli aretini e i turisti”.

Per Veronica Marchetti, aretina di 43 anni, pronta ad aprire il negozio di abbigliamento e accessori per donna “Veronica Boutique” c'è invece un motivo di cuore, oltre che strategica, nell'aver scelto via Pietro Aretino, di fronte all'autorimessa ed a pochi passi dal centralissimo Corso Italia e da Piazza Sant'Agostino.

“Il desiderio di aprire un negozio tutto mio” racconta l'imprenditrice Veronica “è un sogno che coltivo fin da piccola. Dopo venti anni di attesa e numerose esperienze professionali nel settore, finalmente inizio questa nuova avventura. Ho scelto via Pietro Aretino perchè lì abitava mio nonno. Al motivo affettivo ho unito la praticità di una zona facilmente accessibile con le auto e dove per le clienti sarà facile trovare un parcheggio anche per un acquisto mordi e fuggi”.

Da cliente prima ancora che da commerciante, Veronica conosce benissimo le esigenze delle donne ed è pronta a fidelizzarle con la collezione primavera estate con la quale alzerà i battenti nei prossimi giorni. È quindi dalla determinazione degli aretini che arriva la scossa al commercio confermando una vitalità imprenditoriale grazie alla quale si riaccendono le vetrine in città dove prosegue il valzer dei negozi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.