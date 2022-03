Arezzo, più negozi in centro storico rispetto alla periferia. Chi apre e chi abbassa la saracinesca

Francesca Muzzi 04 marzo 2022 a

a

a

Nonostante tutto, il centro storico attira chi vuole aprire un negozio. Specialmente di dimensioni contenute. Nel 2021 in totale ci sono 569 imprese dentro le mura di Arezzo, contro le 535 che si trovano nelle immediate periferie. E con periferie si intende, per esempio, Pescaiola o la Marchionna o piccoli paesi limitrofi. Sono i dati pubblicati da Confcommercio su dati camerali su quello che è l’andamento dei negozi nell’arco di dieci anni. Andando a sviscerare ciò che è successo dal 2012 fino al 2021 - i dati più sulla pandemia verranno forniti nel giugno del 2022 - vediamo che il centro storico nonostante ci siano zone, come quelle di via Madonna del Prato dove ci sono diverse saracinesche abbassate, attira sempre. Tra i motivi quelli che è un centro storico dove ci si può arrivare con l’auto, e magari rispetto ad altre città della Toscana, come Firenze, i prezzi degli affitti non sono così esorbitanti. Vediamo dunque come il centro storico e anche la periferia hanno cambiato volto in questi anni.

Centro storico.

Nel 2012 erano 698 i negozi aperti. Tra questi c’erano anche 11 distributori di benzina che nel 2019 e 2021 si sono dimezzati a sei. Una grande impennata c’è stata dei negozi di informtica e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati. Nel 2012 erano appena dieci, nel 2019 tredici in più e nel 2021, 21 negozi specializzati in informatica segno che chi vuole aprire uno store di questo genere deve puntare sul centro storico dove c’è più movimento di persone, soprattutto ragazzi. Non tirano più invece i negozi che vendono prodotti di uso domestisco in esercizi specializzati e quindi prodotti per la casa. Dai 74 del 2012 si è passati ai 57 di un anno fa. Nel giro di dieci anni sono poi nate cinque tra farmacie e parafarmacie. Dieci ce n’erano nel 2019 e 15 nel 2021. Aumentati anche le imprese di e-commerce. Che non sono negozi veri e propri - alcuni però si potrebbero appoggiare ad un negozio fisico - ma di persone che hanno aperto partita iva e vendono on line. La voce è commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati. Ce n’erano 14 nel 2012 e sono saliti fino a 23. E veniamo all’altra grande impennata che è quella delle strutture ricettive. E qui non si parla di alberghi, ma soprattutto case vacanze, bed and breakfast, bar e anche ristoranti. Nel 2012 in centro storico se ne contava 265, mentre nel 2021 sono arrivati a 291.

Periferia.

Partiamo proprio da quest’ultimo dato perché è nell’immediata periferia che le imprese ricettive sono cresciute. Nel 2012 erano 268, mentre nel 2021 sono arrivate a 319. Sviscerando le voci, troviamo che 40 erano le strutture ricettive nel 2012, un anno fa erano 62. Per quanto riguarda i bar e i ristoranti: da 227 dieci anni fa a 257 nel 2021. Anche in periferia è aumentato il numero delle farmacie e parafarmacie. Praticamente sono più che raddoppiate. Da 8 fino a 17. Nelle periferie sale anche il numero di negozi alimentari e di bevande. Da 64 a 70 nel giro di dieci anni. Meno negozi alla fine fuori le mura, ma più ampi spazi per ospitare materiale di arredamento per casa come cucine o divani. Con un denominatore comune per entrambe: il commercio tiene. Nonostante tutto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.