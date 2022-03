Pieve Santo Stefano: a fuoco termocoperta, famiglia salvata

Davide Gambacci 04 marzo 2022 a

a

a

Il fumo aveva già avvolto l’intero appartamento, quando una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Sansepolcro stava transitando di lì per un normale controllo e ha notato le fiamme uscire dalle finestre. Tutta colpa – pare - di una termocoperta, magari difettosa, che ha rischiato fortemente di trasformare una nottata di inizio marzo in una vera e propria tragedia. Erano da pochi minuti passate le 4 della notte scorsa quando una pattuglia dei militari dell’Arma della locale compagnia stava transitando in via Roma a Pieve Santo Stefano, a pochi passi dalla piazza principale del paese, e ha notato in una delle traverse – in via Pietro Ortolani – uscire fumo e fiamme dalla finestra di un condominio. A quel punto l’equipaggio di servizio ha chiesto immediati rinforzi e l’attivazione di tutta la macchina dei soccorsi: a Pieve, in pochi minuti, sono giunti i mezzi sanitari del 118 oltre ai vigili del fuoco sia dal distaccamento di Sansepolcro che dal comando centrale di Arezzo. Le fiamme stavano prendendo la consistenza di un vero e proprio violento incendio: essendo notte, quindi, era verosimile il fatto che potevano esserci delle persone all’interno dell’immobile. Sta di fatto che, senza pensarci troppo, sono entrati all’interno del condominio bussando a tutte le porte, con particolare attenzione alle abitazioni che avevano il fuoco a pochi metri. Cinque le persone fatte uscire, di cui due minorenni, appartenenti tutte allo stesso nucleo familiare che abitavano nell’appartamento posto al secondo piano da dove si sono levate le fiamme. Operazione non sicuramente facile, tantoché per svegliare uno degli occupanti i carabinieri hanno dovuto sfondare una porta che era già in fiamme, anche con l’aiuto dei vigili del fuoco, nel frattempo arrivati a Pieve.

Quando i militari sono entrati, il fumo aveva completamente saturato l’ambiente mentre l’uomo era ancora a letto a dormire. Coincidenza ha voluto che in quel momento una pattuglia dei carabinieri stesse transitando nel centro di Pieve Santo Stefano: usare il condizionale è d’obbligo, ma se non si fossero accorti del fuoco l’uomo sarebbe potuto anche morire nel sonno, soffocato dal fumo, senza nemmeno accorgersene. Tutte le persone, dal punto di vista sanitario, si trovano in buona salute e subito accolte in casa di parenti. Carabinieri e vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire con esattezza le cause, seppure tutto sarebbe da ricondurre ad una termocoperta malfunzionante: da quello che emerge, la famiglia si sarebbe accorta di uno strano odore tale da gettarla nel pianerottolo; a quel punto, però, si sarebbe innescato il rogo. Il materiale bruciato è stato rimosso, tra cui una lavatrice ed alcuni mobili, seppure la struttura portante del palazzo non ha riportato danni significativi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.