Arezzo, piatto vegano alle sagre. Gli organizzatori: "Qua si mangia tipico, altro che verdura"

Ha creato non poche polemiche la proposta del consigliere dei Cinque Stelle, Michele Menchetti che fa parte della commissione sagre, di inserire piatti vegani o vegetariani nel menù. Al consigliere oggi rispondono alcuni degli organizzatori delle sagre che alla proposta del piatto vegano o vegetariano, qualcuno ha prima chiesto informazioni su “che cosa è” e poi ha risposto: “Alle sagre i piatti sono quelli tipici”. Da Olmo, dove il presidente Sanarelli ha iniziato i preparativi per la sagra della bistecca, fino a Ruscello, dove Mauro Frosini è un’istituzione e ribadisce: “Maccheroni e ocio al forno. A Ruscello non si mangia altro” fino a Battifolle. La sagra, la prima che scatta già alla fine di maggio, è dedicata ai maccheroni. Giuseppe Del Corto è il presidente del circolo di Battifolle: “Penso che in questo momento a parte quello che succede nel mondo, anche nel nostro piccolo dobbiamo pensare ad altri problemi e situazioni”. “Io penso che chiunque va ad una sagra lo fa per mangiare i piatti tipici come appunto maccheroni, bistecca, tagliata, ocio. Se una persona non mangia tutto questo, non vedo che ci va a fare alla sagra. Se deve mangiare solo verdure o altro, allora è meglio che se ne stia a casa”. “Adesso dobbiamo pensare - continua Del Corto - a come ripartire. Se ci sarà ancora il green pass, se possiamo ricominciare a ballare, insomma quelle che sono le regole per fare ripartire le nostre sagre che sono il sale delle nostre piccole comunità”.

Al consigliere Menchetti aveva risposto anche il presidente del comitato sagre, Flavio Sisi che ribadisce ancora una volta: “Chi viene alle nostre sagre sa cosa vuole mangiare. La tradizione culinaria contadina ha di per sé molti piatti poveri a base di verdure e le sagre che vogliono proporli, lo fanno già. Sinceramente rivendichiamo il diritto di proporre i nostri menù in totale autonomia”.

E martedì prossimo torna a riunirsi la commissione sagre presieduta dall’avvocato Alessandro Calussi. Durante la riunione verranno decise, a sommi capi in attesa del 31 marzo quando cioè finisce lo stato di emergenza, quelle che potrebbero essere le nuove regole. All’ordine del giorno c’è anche la riammissione della sagra della tagliata di Agazzi. Gli organizzatori hanno inviato tardi la documentazione per essere inserita nel calendario delle sagre che è stato presentato a fine ottobre. Non ci dovrebbero essere problemi ad ammettere anche Agazzi tra le sagre che ora scalpitano per ripartire dopo due anni di pandemia.

