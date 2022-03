Arezzo, i residenti di piazza della Badia: "Esclusi dal protocollo di sicurezza"

Francesca Muzzi 04 marzo 2022 a

“Noi esclusi dal protocollo firmato in prefettura per arginare il degrado in piazza della Badia”. A dirlo è il comitato SpaziAlCentro che il giorno dopo la firma, sottolinea: “Abbiamo letto - dicono - che si tratta di uno strumento di sicurezza partecipata, talmente partecipata che alla firma del protocollo non erano presenti coloro a cui viene chiesto di partecipare attivamente”. E il comitato spiega: “Il 24 giugno 2021 su invito dell’attuale prefetto avevamo acconsentito a formalizzare l’attività che si era spontaneamente instaurata tra i residenti nello strumento chiamato ‘controllo di vicinato’. Il comitato riteneva che non potesse portare a soluzioni, ma era comunque un’occasione per sedersi intorno ad un tavolo e instaurare finalmente un dialogo con l’amministrazione, sui temi tanto sbandierati in campagna elettorale”. Ma la situazione in piazza della Badia, a detta dei residenti non è cambiata: “Anzi è peggiorata con aggressioni a polizia urbana, atti di vandalismo ad auto e abitazioni, oltre alla nota situazione di degrado, sporcizia, disturbo della quiete pubblica. La polizia Municipale ha tentato di porvi rimedio individuando un ispettore referente per le relazioni con il comitato. A seguito di questa collaborazione la polizia Municipale ha redatto un’accurata ed esaustiva relazione di quanto avviene nelle serate estive e nei weekend invernali in piazza della Badia e nelle vie limitrofe, avanzando, nel dicembre 2021, proposte e soluzioni a cui l’amministrazione non ha dato né credito né, tantomeno, seguito”. Poi la formazione del comitato e l’indirizzo mail al quale fare riferimento i cittadini per segnalare atteggiamenti di scarso senso civico. “In ogni caso - prosegue il comitato - per quanto sarà ancora nelle nostre forze, continueremo ad essere collaborativi, ma facciamo presente che le nostre faticose e continue segnalazioni venivano già inviate all’indirizzo Pec del Comune e alle mail del sindaco e degli assessori. Non ci serviva una mail a cui scrivere, ma qualcuno che ne recepisse il contenuto e prendesse i dovuti provvedimenti. Neppure i solleciti del difensore civico e le richieste di controllo e pulizia inviate dal responsabile dell’igiene pubblica della Asl sono serviti a farci avere una risposta dall’amministrazione”. E sottolineano ancora: “Ricordiamo che il comitato, regolarmente registrato, ha, a tutti gli effetti, diritto a sedersi attorno al tavolo in cui si dibattono questioni che possano riguardare i propri associati. SpaziAlCentro ritiene pertanto che la firma del protocollo sia semplicemente una facciata di cartapesta per nascondere l’inefficienza e la non volontà di risolvere il problema da parte dell’amministrazione comunale. Un’iniziativa oltretutto mal riuscita perché ci viene offerto uno strumento che nei fatti era già attivo, che chiede una partecipazione dei danneggiati che però non sono stati neppure coinvolti nei dettagli del protocollo.

Attendiamo maggiori informazioni, ma, intanto, ci avvantaggiamo segnalando che anche stasera vivremo, come già avviene da anni, una situazione di degrado e disturbo della quiete pubblica”.

