Calcio: Mario Palazzi si rimette in gioco. E' il nuovo allenatore della Baldaccio Bruni

04 marzo 2022 a

Mario Palazzi è il nuovo allenatore della Baldaccio Bruni Anghiari. Il tecnico aretino classe 1955 è stato vice di Serse Cosmi per tantissimi anni, iniziando questa collaborazione proprio dalla panchina amaranto per poi proseguire fino alla Serie A, alla guida di tante squadre blasonate del nostro calcio come ad esempio Perugia, Genoa, Udinese, Brescia, Livorno, Palermo, Lecce, Siena e Pescara. Da allenatore ha poi guidato in Lega Pro la Lupa Castelli Romani nella stagione 2015-2016, in Serie D il Foligno e la Sangiovannese ed ha vissuto l’ultima esperienza da allenatore in ordine cronologico nella Primavera 3 dell’Arezzo per 2 stagioni. Palazzi, che debutterà sulla panchina biancoverde già domenica per l’importante match casalingo contro la Fortis Juventus, ha espresso le sue motivazioni in vista di questa nuova avventura. “Ho accettato questa bella sfida con entusiasmo, in una categoria che mi intriga. Sono molto motivato e darò tutto me stesso, con grande convinzione per raggiungere l’obiettivo. nelle partite che mancano al termine del campionato”. A Mario Palazzi va il caloroso benvenuto di tutta la società e della tifoseria della Baldaccio Bruni!!

