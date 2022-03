Arezzo, operato di ernia al disco non si risveglia dall'intervento e muore: pm chiede archiviazione per tre medici

Luca Serafini 05 marzo 2022 a

Il paziente soffriva di ernia al disco e si sottopose ad un intervento chirurgico in clinica per risolvere il problema. Ma non si risvegliò. E dopo due giorni di coma irreversibile morì in ospedale. Era il 29 gennaio 2021 quando la fine di Angelo Costanzi, 65 anni, ex funzionario della Motorizzazione civile, suscitò grande commozione in città e sollevò interrogativi sulle cause della morte. Ora, ad un anno di distanza, il pubblico ministero Angela Masiello chiede al giudice delle indagini preliminari l’archiviazione per i tre medici - due chirurghi e un anestesista - che erano stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. L’esito tragico dell’operazione, stabilisce la consulenza medico legale disposta dalla procura, va ricondotta ad una gravissima insufficienza cardiaca avvenuta in sala operatoria e che fece mancare ossigeno al cervello del paziente. Una complicazione. Esame autoptico e accertamenti sulla cartella clinica escludono responsabilità dei sanitari per le manovre eseguite prima, durante e dopo l’operazione. Non ci sono elementi oggettivi per portare l’equipe medica a giudizio contestando negligenze, imperizie oppure omissioni. Fu un decesso naturale, conclude il pm Masiello sulla scorta della relazione dei consulenti. Gli avvocati del figlio del 65enne, che presentò un esposto, studiano le carte e potrebbe fare opposizione per tenere aperta l’inchiesta penale. Oppure i legali, gli avvocati Francesco Molino e Francesca Molino, potrebbero concentrarsi sulla causa civilistica. Anche se nulla potrà risarcire il dolore della perdita di Arcangelo, per tutti Angelo, ci sono i margini per un’azione risarcitoria.

Era il 27 gennaio 2021 quando Costanzi fu operato alla schiena alla clinica San Giuseppe. Un intervento programmato, non proprio di routine ma neanche particolarmente complesso, per risolvere i fastidiosi problemi di ernia che accusava. L’intervento tecnicamente riuscì ma il 65enne non riprese conoscenza. Entrò in coma e la situazione era già compromessa quando l’ex dipendente pubblico fu trasferito al San Donato, in Rianimazione. Morì due giorni dopo.

Il decesso di Costanzi fu conseguenza di “encefalopatia ischemica acutissima” successiva ad una “insufficienza cardiaca acuta insorta al termine dell’intervento chirurgico”, emerge dalla consulenza tecnica collegiale redatta dal professor Mario Gabbrielli, dal professor Federico Franchi e dal dottor Vitale Ravelli. “Non si possono individuare con ragionevole certezza elementi di responsabilità dei medici che assistettero l’uomo presso le due strutture”, si legge nella richiesta di archiviazione. Nel dettaglio: “Il comportamento del neurochirurgo della casa di cura San Giuseppe fu corretto, l’intervento fu condotto correttamente”. Nessun elemento di responsabilità, anche per l’anestesista nella fase pre operatoria. Gli accertamenti sul paziente (ecografia e consulenza cardiaca) “non evidenziarono particolari contoindicazioni” e nella insufficienza cardiaca mortale, rileva il pm, non influirono il mancato controllo della frequenza cardiaca e il mancato elettrocardiogramma. Carenze che, si legge ancora nell’atto, furono ininfluenti rispetto all’”evento acutissimo” che si verificò sul paziente (in verità nel 2012 già colpito da un problema cardiaco) e responsabile del “danno cerebrale anossico”. Erano normali, viene sottolineato, il monitoraggio della pressione arteriosa e degli altri parametri vitali.

Nel ricovero successivo, al San Donato, non ci furono carenze e responsabilità, fissa inoltre il magistrato. L’arresto del cuore, imprevedibile e non risolvibile, con il mancato arrivo dell’ossigeno al cervello, fu dunque la causa di morte esclusivamente naturale, concludono i consulenti tecnici del pm. Una di quelle complicazioni che purtroppo possono accadere. I tentativi di rianimazione praticati risultarono vani, così come la corsa dalla clinica al San Donato. Da parte sua la San Giuseppe Hospital di via Aurelio Saffi, oltre tremila interventi l’anno eseguiti da specialisti, offrì subito collaborazione agli inquirenti. Una nota spiegò che al paziente, dopo l’opportuna fase diagnostica con riscontri secondo i protocolli, era programmata l’applicazione di tre placche alla colonna vertebrale (“spondilolistesi”) per migliorarne la stabilità. Ora la svolta nell’inchiesta con l’archiviazione del caso sollecitata dalla procura.

