Arezzo, morto Luca Solimeno, 25 anni, dopo lo spaventoso incidente con l'auto. E' stato un apprezzato calciatore

Luca Solimeno non ce l'ha fatta. E' morto il giovane di 25 anni, di Foiano della Chiana, uscito gravemente ferito dall'incidente avvenuto la scorsa settimana, all'alba di sabato 26 febbraio, tra Montagnano e Cesa in un tratto che ricade nel comune di Marciano. Era finito fuori strada, insieme all'amico, e la Bmw che conduceva lungo la 327 si era ribaltata.

Solimeno, negli anni passati brillante giocatore di calcio, era stato trovato dai soccorritori in arresto cardiaco, quindi rianimato e portato alle Scotte di Siena dove purtroppo nonostante le cure dei medici non si è ripreso.

Le condizioni del giovane erano risultate subito critiche ma si sperava che potesse riprendere. Era stato anche sottoposto ad un delicato intervento. Oggi, sabato 5 marzo, la bruttissima notizia che ha gettato nel dolore la famiglia e l'intera comunità di Foiano. Solimeno era conosciuto nel mondo calcistico per aver giocato con il Foiano, l'Arezzo Academy e il Terontola.

In un post sui social la Società US Arezzo Football Academy scrive: "la società in tutti i suoi tesserati - giocatori, staff e dirigenti -, si unisce al dolore della famiglia di Luca Solimeno, alla quale porge le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del ragazzo.

La società non dimentica gli anni importanti in cui Luca ha indossato la casacca del Villaggio nelle formazioni dei Giovanissimi e degli Allievi, per questo a lui va il più affettuoso dei saluti".

Nell'incidente era rimasto ferito anche l'amico di Luca, 22 anni, anche lui trasportato a Siena ma non in pericolo di vita.

