Morto a 25 anni nell'incidente con l'auto, il calcio dilettanti piange Luca Solimeno

Luca Serafini 06 marzo 2022 a

a

a

A calcio giocava in attacco ed era pure bravo, dice chi lo ha conosciuto. Luca Solimeno aveva solo 25 anni e il pallone non era diventato il suo mestiere ma aveva un lavoro e tutta una vita davanti. E’ morto a una settimana di distanza dal maledetto incidente sulla 327, tra Montagnano e Cesa: la Bmw sfuggita al controllo che si è ribaltata più volte fino e terminare in un campo, capovolta.

Luca si è spento alle Scotte di Siena, dove era giunto all’alba del 26 febbraio dopo una disperata corsa dell’ambulanza. I soccorritori lo avevano trovato in arresto cardiaco tra le lamiere della macchina. Erano riusciti a far ripartire il cuore e a riaccendere la speranza. Al policlinico senese i medici hanno fatto di tutto. Il 25enne è stato anche sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma ieri mattina è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Luca Solimeno è morto a ora a Foiano della Chiana, dove viveva, si attende il ritorno della salma per l’ultimo saluto.

Luca lascia nel dolore la famiglia, originaria della Campania e da tempo radicata in Valdichiana: i genitori, il fratello e la sorella. E lascia sgomenti tanti amici che non riescono neppure a crederci.

Il 22enne che era con lui in quel drammatico incidente e uscì ferito ma non in pericolo di vita dall’abitacolo, sta meglio. Ma si può immaginare il morale dopo una sciagura del genere. I giovani che nel corso degli anni hanno incrociato sui campi di calcio Luca Solimeno sono tantissimi. Il calcio era la sua passione. Gli inizi nel vivaio della squadra amaranto di Foiano. Promettente, talentuoso. Poi l’esperienza ad Arezzo al Villaggio Amaranto, il club guidato da Umberto Zerbini. Era il periodo dello Junior Camp nel quale era in atto l’intesa sportiva con il Siena e c’è una foto di gruppo che ritirare Luca con i compagni in maglia bianconera. Ma Solimeno, all’epoca allenato da mister Trojanis, ha indossato anche la casacca l’amaranto dell’Arezzo Football Academy. Sui social, in un post, si legge: “l’Us Arezzo Football Academy in tutti i suoi tesserati - giocatori, staff e dirigenti - si unisce al dolore della famiglia di Luca Solimeno, alla quale porge le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del ragazzo. La società non dimentica gli anni importanti in cui Luca ha indossato la casacca del Villaggio nelle formazioni dei Giovanissimi e degli Allievi, per questo a lui va il più affettuoso dei saluti”.

Ma Luca Solimeno ha militato anche in altre compagini dell’Aretino e del Senese. E’ stato nell’Alberoro, nel Guazzino, e lo ricordano benissimo, commossi, a Terontola. Arrivò in biancoceleste, nella compagine cortonese, nel 2018, poi un paio di stagioni. Il tecnico era Federico Gallastroni. Appresa la tragica notizia, il presidente del Terontola Alessio Topini, ieri ha espresso sul profilo Fb il cordoglio di tutta la società sportiva. Rivedere Luca in quelle fotografie in maglietta e pantaloncini, sorridente, mette tanta tristezza. Ricordi e lacrime in attesa dell’ultimo saluto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.