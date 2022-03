Arezzo, il caro carburante mette in ginocchio i trasportatori. "Due euro per fare tre chilometri, siamo allo stremo"

Luca Serafini 06 marzo 2022 a

E’ dura, durissima andare su e giù per l’Italia al volante di bestioni della strada che per ogni tre chilometri percorsi bruciano due euro di gasolio (ieri 1.959 il prezzo a litro). Ogni giorno di più, il caro carburante mette in ginocchio gli autotrasportatori. Ugo Conti è il presidente del Consorzio di trasporti Co.A.V. con sede a Pratovecchio Stia, associato a Cna, e ci aiuta a comprendere le difficoltà del momento di chi lavora in questo settore.

Il consorzio che attività svolge?

“Lavoriamo su tutta l’Italia, isole comprese, ma trasportiamo in particolar modo merci dalla vallata casentinese al nord, in Lombardia: si tratta di produzioni delle nostre aziende come cabine per la verniciatura o componenti per l’illuminazione ed altri manufatti. Nel viaggio di ritorno dalla Lombardia ci proponiamo per aggiudicarci, di volta in volta, il servizio per portare merci di ogni tipo verso il centro Italia. Ma la situazione è sempre più pesante per i costi altissimi del carburante: i margini di guadagno ridotti all’osso”.

Il prezzo del gasolio è alle stelle, come compensate le maggiori uscite nei vostri bilanci?

“Male. Sopravviviamo. Non possiamo chiedere ulteriori adeguamenti di prezzo ai committenti dopo gli ultimi ritocchi. Speriamo piuttosto che intervenga il governo in qualche modo, tendendoci una mano. Per noi il peso del costo del gasolio sta diventando veramente insostenibile. Per darvi un’idea, un bilico carico può arrivare a consumare un litro di carburante per coprire tre chilometri di strada. Sono cifre altissime. Il nostro guadagno a fine mese arriva a malapena a quello di un operaio. E se ci capita un imprevisto, un guasto, la situazione diventa drammatica. Sulle tasche dei trasportatori incidono di più anche le maggiorazioni delle materie prime e altre spese come quella per il pranzo al ristorante che nel giro di poco tempo è passato da 15 a 18 euro. Insomma, i conti non tornano e nella categoria c’è chi non ce la fa più”.

Quanti siete a lavorare nel consorzio?

“Dodici padroncini, con 14 mezzi del tipo autotreno, motrice, bilico. Età media cinquant’anni. Abbiamo quattro dipendente e quindi circa 20 persone lavorano con il consorzio Co.A.V.”.

Quanti chilometri alla settimana percorrete?

“Dipende. In media 2.500 per ogni trasportatore, ma possono capitare settimane con 3 mila chilometri e altre, invece, con 2.200”.

Svolgete servizi di trasporto anche all’estero verso l’Est?

“No perché i vettori della Polonia, Ungheria, Slovenia, praticano dei costi così bassi che per noi risultano impossibili da migliorare e quindi restiamo tagliati fuori da questo mercato”.

Con i prezzi attuali del gasolio i costi di gestione di un camion aumentano, è stato calcolato da Cna, di circa 9.300 euro l'anno. Difficile riversare questo incremento sulle committenze, così si comprimono le remunerazioni. Una vera e propria emergenza che lo Stato deve mitigare con azioni mirate verso l’autotrasporto la cui sofferenza è valutata sul 37%in più di costi, senza accenno di miglioramenti in prospettiva. Chi ha fatto la scelta del metano, poi, è andato incontro ad autentiche mazzate. Oltre al carburante, fanno notare in Cna, incidono le spese per additivi e pneumatici che hanno avuto un incremento del 30%. L’sos dai conducenti di camion e tir si leva forte in attesa di una risposta. “Intanto sopravviviamo, dice Ugo Conti a nome di tutti.

