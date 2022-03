E45, voragine si apre sull'asfalto: danni ai mezzi in transito e paura. Si vedeva il fiume sotto al viadotto

Davide Gambacci 06 marzo 2022 a

Una voragine profonda quaranta centimetri per un diametro di almeno un metro lungo la E45, tale da far vedere il fiume sotto il viadotto. È quanto si è verificato venerdì, in tarda serata, circa 400 metri dopo lo svincolo di Pieve Santo Stefano nord in direzione di Cesena.

Il bollettino parla chiaro: un mezzo pesante con le gomme spaccate, due furgoni dove pure il cerchio è stato danneggiato. “Ci siamo quasi ammazzati, una voragine presa in pieno ma non commento oltre: siamo ‘incriccati’ e spaventati io e il mio dipendente, ma siamo comunque tornati a casa grazie a Dio”: è la testimonianza di Andrea Bertoni della provincia di Ravenna che stava rientrando a casa dopo una trasferta di lavoro ad Orvieto.

“La buca si trovava nella corsia di sorpasso e occupava quasi tutta la carreggiata, poco dopo l’uscita della galleria: fortunatamente alcuni camionisti già da lontano avevano segnalato la situazione, facendoci rallentare ma è stato praticamente impossibile non prenderla. Farò denuncia, ma non voglio che finisca qua perché io ho il mezzo da lavoro danneggiato ma chi ha pensato di sanare quella buca con del catrame a freddo è davvero incosciente: quando sono intervenuti gli agenti della Polstrada ci hanno riferito che la situazione era stata sistemata appena mezz’ora prima. Così non si fa”.

La E45 è stata subito chiusa per i rilievi di legge, con il traffico deviato sulla viabilità esterna con rientro a Valsavignone. C’è anche una seconda testimonianza di un giovane di Pieve Santo Stefano, Marco Metozzi, il quale si è trovato in colonna a pochi metri dai mezzi danneggiati e quindi fermi.

“Stavo rientrando a casa – spiega – erano circa le 22.40 e l’episodio era successo da poco tempo, seppure era già intervenuta la Polstrada che aveva lasciato a terra delle torce per mettere in evidenza il pericolo. Sono sceso dall’auto per vedere quello che era successo e davanti agli occhi ho visto questa buca, dove si vedeva sotto al viadotto. Era notte, ho comunque scattato la foto, non si nota bene ma vi posso assicurare che è così”. E poi conclude il giovane Marco Metozzi.

“Erano in sequenza un mezzo pesante e due furgoni: io mi domando per quanto ancora dovremmo subire questa ‘tortura’ prima che le istituzioni intervengano a dovere”. Una sorta di appello, una chiara domanda che il giovane di Pieve Santo Stefano – quasi pendolare – vuole rivolgere a chi di dovere. La buca, il cui diametro misura almeno un metro, è poi stata messa in sicurezza dal personale di Anas – sua è la competenza – ieri mattina seppure in quel tratto si viaggia solamente in una corsia. Purtroppo, però, non è la prima volta che si è verificata una situazione del genere. Un fondo stradale, quello della E45, fortemente messo alla prova nelle ultime settimane dalle avverse condizioni meteo in un mix tra temperature quasi primaverili, pioggia e pure neve.

