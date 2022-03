Arezzo, stroncato da malore in bicicletta padre di 40 anni: tragedia nel parco del Casentino

06 marzo 2022 a

Tragedia nel Parco delle Foreste del Casentino. Un ciclista di 40 anni è morto in seguito ad un malore questa mattina, domenica 6 marzo 2022 durante una escursione. E' successo a Moggiona, nel comune di Poppi dopo le 11. Il biker secondo le prime informazioni era in sella ad una bicicletta a pedalata assistita insieme ad altri amici quando è stato colpito dal messere ed è finito in un fosso laterale al sentiero.

Vani i soccorsi prestati al quarantenne, R.M., residente a Ortignano Raggiolo, che amava fare uscite con la e-Bike. La notizia ha suscitato profondo dolore in tutta la vallata. Il ciclista, sposato, dipendente Baraclit, lascia un figlio piccolo. Il sindaco di Ortignano Raggiolo, Emanuele Ceccherini, raggiunto dalla tragica notizia, ha espresso il cordoglio di tutta la comunità per l'improvvisa scomparsa di una persona buona, pacata, gentile.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i soccorritori con automedica del Casentino e ambulanza della Misericordia di Bibbiena, i vigili del fuoco e i Carabinieri forestali. Per un'ora i sanitari hanno cercato di rianimare il quarantenne senza successo.

