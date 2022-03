Arezzo, i residenti di piazza della Badia: "Altro che protocollo, qua ubriachi e degrado"

Francesca Muzzi 06 marzo 2022 a

“Ma quale protocollo sulla sicurezza, in piazza della Badia non è cambiato niente”, fa sapere il comitato SpaziAlCentro dopo il primo fine settimana che è seguito alla firma sul “controllo di vicinato” tra amministrazione, forze dell’ordine e prefettura. “E’ stato un sabato come tutti gli altri - dicono - Schiamazzi, degrado, ubriachi. Non abbiamo visto nessuna differenza”. Ma c’è di più. Il comitato dei cittadini che ormai da mesi denuncia la situazione movida in piazza della Badia e zone limitrofe, chiede anche “a quale mail occorre mandare le segnalazioni”. “Non ce l’hanno specificata”, dicono. “E’ comunque incredibile che anche ieri sera (sabato ndr), abbiamo dovuto sopportare ragazzini che a questo punto pensiamo anche che si riversino dalle vallate e non solo dalla città che dalle 23.30 in poi cominciano a bere e a fare confusione in piazza, riducendo tutto a sporcizia e degrado”. E anche ieri mattina il camion della pulizia è dovuto intervenire verso le otto a ripulire tutto. Il comandante della Municipale, Aldo Poponcini, parla di “una notte tranquilla. Ci sono stati i soliti controlli, ma non ci sono stati eccessi”. E alla domanda rivolta, cioè a quale indirizzo mail il referente del comitato SpaziAlcentro, deve inviare le segnalazioni, il comandante risponde: “Alla mia mail”. “Che è quella alla quale abbiamo sempre mandato le segnalazioni”, dicono i residenti. Ma in che cosa consiste il protocollo sicurezza che è stato firmato da prefetto, sindaco e forze dell’ordine, in Prefettura giovedì scorso? Praticamente il comitato dei cittadini avrà a disposizione un referente sempre collegato al comandante Poponcini e un indirizzo di posta elettronica immediata per contattare le forze dell’ordine e segnalare atteggiamenti fuori luogo e di scarso senso civico. Ovviamente le segnalazioni saranno fine a se stesse nel senso che poi nessuno mai si dovrà sostituire al ruolo della polizia che invece deve essere prontamente avvisata in caso di ipotesi di reato, chiamando il 112. Al tavolo però mancava il comitato che il giorno dopo ha rivendicato questa sua esclusione. “E’ uno strumento che già esisteva - ribadiscono oggi - Nel senso che in questi mesi abbiamo sempre segnalato con mail e quanto altro ciò che succedeva, ma senza ottenere risposta”. La riprova di questo primo fine settimana con il protocollo ufficiale non è stata, a detta dei residenti, diversa da quella degli altri sabato: “La piazza resta una calamita per questi giovanissimi che trovano alcolici a poco prezzo”. Ma i residenti sono comunque decisi ad andare avanti:

“Continueremo quello che abbiamo sempre fatto. E cioè segnalare alle forze dell’ordine, e ad inviare le mai, come sempre abbiamo fatto in tutti questi mesi senza, finora, ottenere niente se non sporcizia e cattiva movida”.

