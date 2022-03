Arezzo, ristorante Da Domenico chiuso: maxi bollette e due anni di pandemia. Gestore porta libri in tribunale

Luca Serafini 07 marzo 2022 a

a

a

Il telefono del ristorante Da Domenico squilla: è gente che vuol prenotare il pranzo o la cena. Ma la risposta è che non si può, il locale non lavora. Chiuso. Sì, la gloriosa storia iniziata nel lontano 1964 alle Vertighe di Monte San Savino, si è fermata, e a dare il colpo di grazia al ristorante sono i costi di gestione diventati insostenibili. Bollette raddoppiate e materie prime sempre più care, a fronte dello sconquasso provocato dalla pandemia: due anni di sofferenza a partire dal lockdown del 2020 sino alle restrizioni che alla fine del 2021 hanno fatto scattare le disdette a raffica proprio sotto le feste. Un disastro. Così Paolo Menchetti, imprenditore capace, serio e appassionato, non ha potuto far altro che portare i libri in tribunale. E la inevitabile sentenza è arrivata: fallimento. Curatore della società Le Vertighe srl è stato nominato il commercialista Luca Varignani. Menchetti si era lanciato nell’avventura con le migliori intenzioni ma come molti altri è incappato negli ostacoli dello sfavorevole momento generale, con la ristorazione toccata nel vivo dalla crisi. Grande amarezza per una resa diventata inevitabile. Rincrescimento per i dipendenti rimasti senza lavoro. Ma la voglia e la determinazione di potersi rimettere in carreggiata, se possibile. La chiusura di questo locale storico non può passare inosservata: uno dei luoghi <CF1402>cult </CF>della cucina e dell’ospitalità in terra di Arezzo. Ubicato in Valdichiana a un soffio dal casello autostradale dell’A1, vicino al santuario con la venerata immagine di Maria, Da Domenico è sinonimo da quasi 60 anni di buona tavola dal sapore schietto, toscano. La certezza di stare bene per il pranzo familiare, il convivio tra amici, il meeting di lavoro, la grande cerimonia. Una collinetta frequentata da generazioni di aretini e di gente proveniente anche da lontano. Idea originaria di Domenico, dal 1982 nuova conduzione sul solco della tradizione, favorita dagli ambienti spaziosi versatili sia all’interno che all’aperto. Qualità elevata, situazione confortevole, attenzione ai dettagli. Negli ultimi tempi la gestione del ristorante era passata alla nuova srl. L’abnegazione dell’imprenditore non è riuscita a fronteggiare gli eventi avversi che si sono venuti a creare dal 2020 in poi. Come andare contro corrente, fino a dover alzare bandiera bianca sotto i colpi dell’innalzamento delle uscite rispetto alle entrate. E con i soggetti erogatori di servizi poco flessibili e tolleranti nel venire incontro alle difficoltà di chi fa impresa in condizioni di emergenza. L’effetto dei ristori statali, poi, non si è rivelato sufficiente. Da qui la decisione, sofferta ma seria, di portare i libri in tribunale anziché aspettare che fosse un creditore a muovere il primo passo. Su un binario inclinato ma diverso, perché si tratta di un’altra società, si trovava già l’immobile delle Vertighe inteso come struttura complessiva dell’hotel ristorante. L’edificio è all’asta e il prossimo tentativo di vendita è in programma l’11 maggio partendo per le offerte di acquisto da un milione e 44.800 euro. La chiusura di un luogo così, carico di memorie collettive, posto di lavoro, punto di riferimento di un territorio, è una sconfitta di tutti. Per il gestore queste sono giornate nere ma la determinazione e la passione dell’imprenditore Menchetti sono tali che, dopo questa fase, potrebbe esserci una seconda possibilità di rilancio. Mai dire mai.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.