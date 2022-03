Arezzo, ultimo saluto al quarantenne morto in bicicletta per malore durante giro con gli amici

07 marzo 2022 a

E’ morto stroncato da un malore davanti agli amici con i quali era partito in bicicletta per un giro nel Parco delle Foreste casentinesi. Aveva solo 40 anni, di San Piero in Frassino, nel comune di Ortignano Raggiolo. Sposato, padre di un figlio ancora in tenera età. R.M. era impiegato alla Baraclit. Un ragazzo a posto, affabile, tranquillo. La tragedia si è consumata ieri mattina verso le 11 dalle parti di Moggiona nel comune di Poppi. Il cielo luminoso, l’aria pungente ma tanta voglia di pedalare e stare in comitiva. Il ritrovo all’orario prestabilito, il casco allacciato, l’abbigliamento tecnico per ripararsi dal freddo e via. L’escursione cominciata con sorrisi e battute si è trasformata in dramma quando il biker, in sella ad una bicicletta mountain bike a pedalata assistita, è stato colpito dal malessere. Si è accasciato al bordo del sentiero. Gli altri si sono accorti, hanno provato ad aiutarlo, hanno lanciato la richiesta di aiuto. Purtroppo vani i soccorsi prestati a R.M.: sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti i sanitari dell’emergenza urgenza con l’automedica del Casentino e con l’ambulanza della Misericordia di Bibbiena, i vigili del fuoco e i Carabinieri forestali. Per un'ora i soccorritori hanno cercato di rianimare il quarantenne senza successo. R.M. amava praticare lo sport outdoor, fare uscite con la e-Bike insieme agli amici, approfittando anche della bellezza dei luoghi del Casentino e dei tanti percorsi a disposizione per chi vuol pedalare nella natura. La notizia della morte del ciclista si è rapidamente diffusa nel corso della mattinata e ha suscitato profondo dolore in tutta la vallata. Una domenica diventata improvvisamente nera. Il sindaco di Ortignano Raggiolo, Emanuele Ceccherini, raggiunto dalla tragica notizia, è rimasto sconvolto. Lo conosceva molto bene. Ceccherini ha espresso il cordoglio di tutta la comunità per l'improvvisa scomparsa del concittadino. Una gravissima perdita. Una famiglia nel dolore.

La procura di Arezzo, accertato il decesso naturale, ha concesso subito il nulla osta per la sepoltura. La salma è stata composta nella cappella dell’ospedale di Bibbiena e il funerale sarà celebrato domani, martedì 8 marzo, alle 15 nella chiesa di San Piero in Frassino.

Lu.Se.

