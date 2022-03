Morto a 25 anni dopo incidente d'auto: così l'addio a Luca, funerale in Collegiata a Foiano

07 marzo 2022 a

Addio a Luca Solimeno domani mattina alle 11 in Collegiata. La salma del 25enne morto in seguito all’incidente del 26 febbraio torna oggi a Foiano dalle Scotte di Siena. Alle 18.30 camera ardente nella chiesa di San Francesco, al vecchio ospedale. L’indomani il rito funebre. Solimeno sarà tumulato nel cimitero locale. Lascia i genitori, il fratello e la sorella. E tanti amici che hanno trepidato nei giorni scorsi per le sue condizioni, sperando in un miglioramento, poi sono rimasti gelati sabato mattina quando è arrivata la notizia del decesso. Promettente calciatore cresciuto nel vivaio del Foiano, Luca Solimeno ha giocato come attaccante in vari club della provincia di Arezzo e anche nel Senese. Junior Camp - Arezzo Academy, Alberoro, Guazzino, Terontola. Nei social tanti ricordi da parte di compagni di squadra, presidenti, allenatori. L’incidente costato la vita Luca era avvenuto prima dell’alba del 26 febbraio sulla 327 tra Montagnano e Cesa in un tratto del comune di Marciano. L’auto che guidava è uscita di strada e si è ribaltata più volte, finendo capovolta nel campo. L’amico 22enne che era con lui si è salvato. Luca fu trovato in arresto cardiaco e rianimato. Poi la corsa in ambulanza verso Siena ma una settimana dopo la morte, a soli 25 anni.

