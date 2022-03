Arezzo, in Val di Chio cresce una conifera molto rara: tutto è nato da un gemellaggio

Piero Rossi 08 marzo 2022 a

Testimonianza di un gemellaggio tra due comunità potrebbe essere una targa, una stele, un monumento. Nel caso del gemellaggio tra Castiglion Fiorentino e la città spagnola di Ronda è invece un albero di una specie antica e rara che, partito dalla terra andalusa quasi un germoglio, è ora divenuto una pianta maestosa in Val di Chio, in mezzo a lecci, castagni, quesrce e testucchi. Si tratta di un abies pynsapus boiss, conifera discendente dagli abeti centroeuropei che durante l'era glaciale formavano grandi foreste; oggi questo albero è diventato una rarità e si trova soltanto all'interno del Parco Natural Sierra de Las Nieves, nella Serrania di Ronda, in Andalusia.

Un albero diffuso oggi in un'area molto limitata, la cui nascita risale a circa 65 milioni di anni fa, all'era del Terziario. I cambiamenti climatici e le attività dell'uomo portarono a restringere l'area della presenza del Pynsapos, che fu riscoperto sui monti di Ronda dal botanico svizzero Edmond Boissier nel 1837, durante un viaggio in Andalusia. Lo scienziato si rese conto di trovarsi di fronte ad una specie rara che si era ben adattata al bizzarro clima mediterraneo, tollerandone gli estremi termici ed udometrici e affondando le sue radici in suoli brulli, preferendo posizioni intermedie di illuminazione.

E' grazie al gemellaggio con Ronda realizzato negli anni '90, che questa pianta rara e maestosa - “Tesoro della Spagna” la definisce il National Geografic - giunge a Castiglion Fiorentino. Fu in occasione di una delle sue visite nel paese del Cassero che l'Ingegner Juan Ocana Jimenez, Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Martin Rivero” di Ronda - a seguito del gemellaggio con Castiglioni in questa scuola si studia la lingua italiana – gemellato con il nostro Liceo Scientifico Giovanni da Castiglione, fece dono di alcune piantine al sindaco di allora, il professor Giuseppe Alpini.

Il primo cittadino ne fece piantare una sotto i muri della Collegiata, lungo Via Trento, ma di quell'arbusto non si hanno tracce; ne donò un'altra ad un consigliere comunale di opposizione che era stato a Ronda nella fase preparatoria del gemellaggio, che la mise a dimora in una proprietà a Querceta di Sopra, non lontano dall'eremo di San Lorenzo. Qui il piccolo abies pynsapus dovette trovarsi come a casa sua, dato che mise le sue radici e crebbe tanto che ormai ha superato in altezza le vicine casette di montagna, e domina su olivi e vegetazione circostante. Per l'Ingegner Jimenez, che la prossima settimana farà tappa a Castiglioni, sarà una soddisfazione sapere che un abies pynsapus svetta tra la vegetazione della Val di Chio.

