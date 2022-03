Cani, sfida di rally obedience: argento per Monica Mencarelli e la splendida Dida

08 marzo 2022 a

Quando il miglior amico dell'uomo gioca a fare il campione. Bella soddisfazione per Monica Mencarelli e la sua splendida Dida, nella gara di Rally Obedience categoria G3. L'addestratrice di Foiano della Chiana (Arezzo) e la border collie, che difendono i colori del Centro Cinofilo Valdichiana di Sinalunga (Siena), si sono classificate al secondo posto nella sfida che si è consumata al centro cinofilo Livlydog di Prato. A valutare i binomi in gara è stata la giudice Francesca Munaretto. Monica e Dida si sono arrese soltanto a Marco Melis e al suo barboncino Gino che hanno conquistato il primo posto. Sul terzo gradino del podio Grazia Coveri con Lady. Per Monica e Dida si tratta dell'ennesima soddisfazione che arricchisce un curriculum zeppo di gioie e vittorie.

