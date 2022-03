Arezzo, una parte del cimitero di Staggiano è off limits. Proteste degli utenti

Francesca Muzzi 09 marzo 2022 a

Da oltre un mese al cimitero di Staggiano, c’è una zona che è transennata. Solo che non si tratta di una zona isolata, ma della parte nuova dove c’è una fila numerosa di lapidi al muro. La segnalazione arriva da un nostro lettore. “Da un mese è impossibile portare fiori ai nostri cari”, racconta. La zona transennata si trova sulla parte destra del secondo ingresso al camposanto, quello che non è principale, ma comunque sia molto frequentato. “Sono caduti alcuni calcinacci dal tetto - racconta il lettore - e giustamente la zona è stata transennata, ma il problema è che di lavori ancora non se ne parla e noi ci troviamo in difficoltà”. Tanto che uno di questi giorni “ho tolto la fettuccia che delimita l’area e ho portato i fiori alla tomba di mia madre e poi l’ho rimessa. Non è possibile che non ci sia una soluzione, perché ormai è da diverso tempo che è in questo modo”. L’utente si è rivolto anche alla Multiservizi per chiedere spiegazioni, ma ancora non ha ottenuto risposte. Non è l’unico, ovviamente, che lamenta questa situazione, visto che l’ala transennata contiene numerosi defunti.

E ancora una volta tornano in primo piano i cimiteri che si trovano nelle periferie. Il primo caso era stato quello di Olmo quando una famiglia non aveva trovato posto per il loro defunto ed era stata costretta a seppellirlo a Frassineto. Poi è stata la volta del cimitero di Policiano dove un loculo era stato trovato pieno d’acqua e i familiari avevano dovuto dirottare la sepoltura altrove.

Adesso quello di Staggiano: “Capisco che transennare l’area sia giusto, perché se cade un calcinaccio potrebbe ferire qualcuno, ma lasciarla così da più di un mese non è assolutamente possibile. Anche perché altri utenti potrebbero fare come me e cioè andare lo stesso a portare un fiore ad un proprio caro con il rischio di farsi male. Mi auguro che presto qualcuno si ricordi del cimitero di Staggiano e che possa porre rimedio ad una situazione che porta disagio”. E anche ieri i parenti si sono dovuti limitare a salutare il proprio caro da lontano senza potere portare nemmeno un fiore.

