Arezzo, Coingas: è il giorno di Grazzini per il cda di Estra. I soci di Prato e Siena sollevano dubbi

Luca Serafini 10 marzo 2022 a

a

a

E’ il giorno di Giovanni Grazzini. L’assemblea di Coingas, riunita alle 15 dal presidente Franco Scortecci, vota il commercialista come nuovo membro del cda di Estra. Nonostante il no dei comuni di centrosinistra, l’esito è scontato: Arezzo da sola pesa per il 45% e gli altri comuni di centrodestra hanno già dato il loro assenso alla proposta di Ghinelli. Osservano questo passaggio, interessati e con alcuni dubbi, i soci di Arezzo (25%) in Estra e cioè i pratesi di Consiag (39%), i senesi di Intesa (25%) e i marchigiani di Viva Servizi (10%). Starà alla holding del gas e dell’energia deliberare l’inserimento di Grazzini nel consiglio di amministrazione guidato dal presidente Alessandro Piazzi. E qualche nodo da sciogliere c’è.

Un passo alla volta. Intanto il sindaco del comune capoluogo della provincia di Arezzo, Ghinelli, ha calato in tavola il nome più autorevole, quello dell’ex presidente dell’Ordine dei commercialisti aretini, per sostituire temporaneamente Francesco Macrì, che nel cda c’era dal 2016 e di Estra era il presidente. Ma è decaduto per effetto della delibera di Anac di novembre, ora sub iudice, con udienza al Tar del Lazio il 14 giugno, che può ribaltare tutto.

Qualificato, competente, politicamente moderato, Grazzini in questi giorni è stato ritenuto persona valida anche dal centrosinistra che motiva il suo voto contrario con l’impostazione ed il metodo usati dal centrodestra: Grazzini utilizzato come traghettatore per rattoppare la situazione.

Ma cosa pensano in Estra del cambio tra aretini? Sono due i nodi da sciogliere a quanto filtra. Uno è relativo alle modalità di inserimento di Grazzini nel cda: sarà cooptato e quindi fin da subito operativo, oppure serve il passaggio in assemblea? Secondo interrogativo, probabilmente agganciato al primo: chi assicura al socio pratese e a quello senese che, in caso di riabilitazione di Macrì da parte del Tar, la rappresentanza di Arezzo nel cda non resti a quel punto di due membri? Un peso sbilanciato che qualcuno, valutando l’eventualità, ritiene non accettabile.

Interpellato dal Corriere sui due punti, il presidente di Estra, Alessandro Piazzi, non si scompone: “Arezzo deve avere la sua rappresentanza nel cda e questo deve avvenire presto ma bene”. Come dire, non scivoliamo in qualche buccia di banana. “Ci sono questioni tecniche e procedurali che i nostri legali stanno studiando”. Vedremo. Di certo il ruolo di Piazzi non è in discussione.

Decaduto Macrì, lo ha sostituito lui, assommando la carica di presidente a quella di amministratore delegato. Grazzini, quando sarà entrato, resterà consigliere. In questa fase sono allo studio le modalità formali per definire l’operazione. Dal punto di vista politico, obiettivo del centrodestra aretino è sostituire Macrì con una figura di elevato profilo, con due soluzioni possibili a giugno: se al Tar passa il ricorso, Grazzini si ferma e rientra Macrì, se il Tar conferma la delibera di Anac, la rappresentanza aretina in Estra deve tornare ad essere, come in principio, espressione di Fratelli d’Italia (partito di Macrì). Grazzini dunque è consapevole di assumere un ruolo a tempo, proprio quello che contesta il centrosinistra come limite dell’operazione in corso, incastonata in un tema generale - Coingas ed Estra - al centro di un processo penale che il 15 marzo riserva un altro capitolo delicato, che chiama in causa Ghinelli, Macrì e Scortecci.

A monte di tutto, c’è un soggetto imprenditoriale partecipato dai comuni, Estra, che si occupa di energia e metano: linfa per famiglie ed economie. Con costi in continua crescita.

“E’ una situazione complicata per tutti e che ci angustia” dice il presidente Piazzi immaginando le prossime bollette.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.