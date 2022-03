Calcio giovanile, Arno Laterina: dieci giornate di squalifica per frase razzista

Francesca Muzzi 10 marzo 2022 a

a

a

Mano pesante del giudice sportivo nei confronti di un giocatore dell’Arno Castiglioni Laterina del campionato Juniores Under 19. Il giocatore è stato squalificato per dieci giornate: “Per aver rivolto ad un avversario - si legge nel bollettino del giudice sportivo - espressione di contenuto razziale. La sanzione, contenuta nel minimo edittale, tiene conto della circostanza che l'espressione proferita, pur non marcatamente offensiva/denigratoria, è stata comunque rivolta nei confronti del giocatore avversario in un contesto (a gioco fermo, a fronte di reciproche scorrettezze che inducevano il direttore di gara ad intervenire per placare gli animi) che la rende del tutto gratuita e come tale a parere di questo giudice sportivo territoriale integrante gli estremi della condotta sanzionabile ex Art.28 CGS”.

