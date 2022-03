Aretini al confine con l'Ucraina raccontano: "Noi insieme ai profughi dentro una palestra"

Francesca Muzzi 10 marzo 2022 a

Al primo squillo il telefono non prende. C’è una voce, sicuramente in polacco che dice che la persona non è raggiungibile. Proviamo su whatsapp, ma ancora niente, fino a quando la linea torna raggiungibile e Piero Perticai, dall’altra parte ci saluta. Il consigliere comunale è partito martedì sera da Rigutino. Insieme a lui ci sono Giovanni Gallastroni l’hospitaliere della Sassaia e Luca Paolini, infermiere. A bordo di un pulmino messo a disposizione dall’Arezzo e riempito di viveri di ogni tipo, dopo un giorno di viaggio hanno raggiunto il territorio polacco. Adesso sono in una palestra al confine con l’Ucraina adibita a rifugio per chi scappa dalla guerra. “Abbiamo portato tantissima roba - ci racconta Piero - Tanta gente ad Arezzo è stata generosa e per questo vogliamo ringraziare tutti”. Martedì sono partiti da Rigutino. A salutarli i dirigenti dell’Arezzo - l’amministratore delegato Sabatino Selvaggio - e anche l’assessore Alessandro Casi. “Abbiamo attraversato Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e poi siamo arrivati in Polonia”. “Adesso siamo al confine con l’Ucraina, non ci fanno andare oltre. Siamo arrivati e abbiamo incontrato cinque checkpoint”. Un viaggio lungo per portare conforto. Vestiti, beni di prima necessità. “Ma ciò di cui hanno soprattutto bisogno è pace - dice Perticai - Siamo alloggiati in una palestra. Roba da non credere. Materassi per terra, donne e bambini, perché gli uomini sono al fronte”. In particolare racconta: “Sembra incredibile, ma quando siamo arrivati, ci hanno colpito i volti di queste persone. Esprimono dignità. A volte appaiono quasi tranquilli”. Poi però arrivano gli squilli del telefono: “Purtroppo abbiamo assistito anche alla disperazione di donne che ricevono telefonate dal fronte. Le comunicano che i propri mariti sono morti. E allora dall’apparente tranquillità si passa alla disperazione vera. Vengono i brividi”. Piero racconta, ma poi si sblocca “ci sono cose che è meglio che non dica”. La loro missione è anche un’altra: riportare una famiglia ucraina in fuga che sarà ospite ad Arezzo. Ma c’è un cambio di programma: “La famiglia, una donna e un bambino di 11 anni, quasi sicuramente hanno trovato un’altra sistemazione in Germania. Magari con noi torneranno altre persone, ma vediamo, qua le cose sono complicate. Tante”. La Germania, una delle destinazioni preferite dai profughi ucraini. “Pochi vogliono raggiungere l’Italia a meno che non abbiano parenti o amici dove andare. Può darsi che siano attirati più dalla Germania anche perché ci sono più possibilità di lavoro”. Intanto i regali che sono arrivati dalla generosità aretina piacciono ai bambini ucraini. “Il nostro cibo piace ovunque anche dentro questa palestra dove in tanti cercano di ritrovare un po’ di speranza”. Sul furgone di aiuti il gagliardetto dell’Arezzo. “Anche noi come società sportiva vogliamo fare la nostra parte - dice la società amaranto - cercando di mandare un aiuto al popolo ucraino che in questo momento sta affrontando gli orrori della guerra. Ecco perchè ci è sembrato giusto e naturale mettere a disposizione della comunità di Rigutino uno dei nostri pulmini affinché generi di prima necessità e non solo possano arrivare quanto prima alle popolazioni colpite dal conflitto, convinti che la guerra e la violenza non potranno mai essere le risposte giuste”. Mentre il viaggio di Piero, Giovanni e Luca continua per portare conforto e speranza.

