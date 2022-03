Arezzo, la commissione sagre dice no ai piatti vegani e vegetariani

Francesca Muzzi 10 marzo 2022 a

Il piatto vegano è stato bocciato dalla commissione sagre. La proposta del consigliere comunale di minoranza del Movimento 5 Stelle, Michele Menchetti, non ha avuto seguito. Un solo voto favorevole (quello di Menchetti, appunto), un astenuto, per il resto tutta la commissione ha detto no ai piatti vegani, vegetariani e per celiaci. “Non vogliamo nessuna imposizione”, ribadisce Flavio Sisi, presidente del Comitato sagre. “Sapevo che sarebbe andata a finire così”, dice Michele Menchetti. “Avevo proposto delle alterinative perché penso che si debba allargare le sagre anche a chi ha scelto un altro tipo di nutrizione e invece non è andata”. E dunque resteranno sempre le sei portate e i prodotti tipici di ogni sagra. Sisi ribadisce anche che: “La tradizione culinaria contadina ha di per sé molti piatti poveri che sono a base di verdure e se vogliono, le sagre, già li possono proporre. Non vedevo invece la necessità di dovere imporre questa scelta”.

Ma all’ordine del giorno non c’erano solo i piatti vegani o vegetariani, ma anche la proposta green che aveva fatto sempre Michele Menchetti. Vale a dire l’utilizzo di materiali per ridurre l’impatto ambientale e l’utilizzo di un volontario davanti ai bidoni della differenziata che possa assistere la persona che sta gettando i rifiuti. “Ma anche questa è stata bocciata - ribadisce Menchetti - Diciamo però che già esiste una sorta di disciplinare per il rispetto dell’ambiente”.

Sul tavolo anche la riammissione della sagra della tagliata di Agazzi che aveva presentato in ritardo la documentazione quando era stato stilato il calendario alla fine dello scorso ottobre. La commissione ha dato parere favorevole alla sua riammissione aspettando l’ultimo ok, vale a dire quello della Giunta. E ancora. Green pass sì o no. “Su questo punto - spiega Flavio Sisi - dobbiamo aspettare le disposizioni non tanto dell’amministrazione comunale, quanto del governo per capire che cosa succederà dopo il 31 di marzo”.

E dunque le sagre possono ripartire dopo due anni di silenzio. Con un occhio al calendario. “In estate sarà quasi sicuramente programmata la tornata elettorale - spiega ancora Sisi - e dunque bisogna capire che non ci siano sovrapposizioni. In caso occorrerà spostare la data della sagra o trovare un’altra soluzione”.

Intanto i primi a partire, anzi a ripartire, saranno quelli di Battifolle con la sagra del maccherone che è in programma dal 27 al 29 maggio e dal 1 al 5 giugno.

A seguire tutte le altre. Sono 17 - a questo punto - gli eventi che comporranno ufficialmente il calendario delle sagre che dopo due anni, stanno per riaccendere i motori.

