Arezzo, oro: Unoaerre ha acquisito Ercolani Galvanotecnica. Squarcialupi: "Offerta di servizi e prodotti più completa"

11 marzo 2022 a

a

a

Unoaerre Industries ha acquisito Ercolani Romano Galvanotecnica. Un’importante operazione che consente al gruppo orafo di creare un polo manifatturiero unico nel suo genere, consolidando la propria posizione nel settore dell’oreficeria e nel campo degli accessori moda. “L’accordo” si legge in un comunicato di Unoaerre “prevede l’acquisto del 68% di Ercolani Srl ed è frutto di una strategia essenzialmente industriale volta a completare cicli integrati di produzione del gruppo che vanno dalla produzione della materia prima (metalli preziosi) fino alla realizzazione del prodotto finito”.

L’integrazione sarà resa più semplice anche dalla vicinanza territoriale dei due stabilimenti, a San Zeno, con benefici anche dal punto di vista della logistica e della catena di fornitura, a vantaggio sia del marchio Unoaerre sia dei servizi per le partnership per i grandi brand del lusso.

“Il Gruppo Unoaerre assicurerà ad Ercolani un innegabile valore aggiunto in termini di supporto al miglioramento della struttura, alla digitalizzazione, all’ulteriore sviluppo delle competenze tecniche e all’acquisizione di nuove certificazioni, continuando a garantire i più alti standard qualitativi, anche attraverso una sinergica combinazione di conoscenze”, riporta il comunicato. Unoaerre - che appartiene alla famiglia Squarcialupi, dopo il salvataggio tra 2011 e 2012 e il successivo rilancio - ha archiviato un ottimo esercizio nel 2021, migliorando le performance pre-Covid e, come spiega il Presidente Maria Cristina Squarcialupi, “Unoaerre è felice di allargare le competenze del Gruppo con un’azienda storica come Ercolani. Insieme riusciremo a fornire ai nostri clienti un’offerta di servizi e di prodotti completa e con elevati standard qualitativi.” Anche Ercolani ha registrato performance significative nel 2021 con un fatturato in crescita rispetto agli esercizi precedenti.

“Si apre un’altra pagina della nostra storia – afferma Fabrizio Ercolani, Amministratore Unico - Siamo orgogliosi di iniziare un nuovo percorso insieme ad una delle aziende più prestigiose del settore orafo con quasi 100 anni di storia alle spalle e in un Gruppo che, siamo sicuri, consoliderà la nostra posizione nel mercato con una visione molto più ampia, migliorando ancora di più le prestazioni e le competenze al servizio dei nostri clienti”.

Lu.Se.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.