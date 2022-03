Arezzo, ustionato da ritorno di fiamma mentre ripulisce cisterna all'azienda di vernici

Davide Gambacci 12 marzo 2022 a

E’ stato raggiunto da un ritorno di fiamma al volto mentre stava ripulendo la cisterna all’esterno di un’azienda che produce vernici nel territorio di Pieve Santo Stefano.

Ieri mattina poco dopo le 9 un ventottenne, originario della Moldavia ma residente in un centro della provincia di Mantova, è rimasto ustionato nell’incidente e, dopo l’intervento dei soccorritori, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Il giovane non è un operaio della ditta, ma un fornitore che arrivava da fuori per scaricare della merce.

Per ricostruire l’esatta dinamica sono al lavoro i tecnici e gli ispettori dei vigili del fuoco, insieme al personale del Pisll della Asl Toscana Sud Est e i carabinieri della Stazione di Pieve Santo Stefano. Il ventottenne aveva raggiunto l’azienda della Valtiberina a bordo del mezzo cisterna per scaricare liquido infiammale, probabilmente utilizzato per la composizione delle vernici.

Qualcosa, però, sarebbe andato storto nelle operazioni finali di ripulitura della cisterna: momento nel quale è stato raggiunto da una fiammata al volto. Le sue condizioni non sarebbero gravi: sono stati alcuni dipendenti dell’azienda a richiedere i soccorsi. Il giovane è stato trasferito all’ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo, da un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano. Sul posto anche un’automedica della Valtiberina.

