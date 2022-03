Arezzo, strade scambiate per circuiti di Formula 1. Residenti protestano

Francesca Muzzi 12 marzo 2022 a

a

a

I cartelli indicano 50 chilometri orari. “Ma qua ne fanno il doppio, se non il triplo”, dice Alessandro Beatrice che da anni si batte per fare qualcosa sulla strada Ristradelle che evoca purtroppo anche incidenti mortali come quello della giovane Ilenia. “La strada è stretta e la gente va forte, fortissimo. E poi qua attraversano anche animali. Gatti che vengono quasi sempre investiti, cinghiali e cerbiatti”. Alessandro mostra un video di alcuni anni fa. Un’auto che dalla folle velocità si cappotta contro un palo. “La gente quando vede che sulla 71 c’è il traffico, ma basta anche semplicemente un camion della spazzatura, si immette sulla strada di Ristradelle e comincia a pigiare il piede sull’accelleratore. Se il limite è 50, noi abbiamo calcolato che si arriva a 100, anche 150 chilometri orari. La strada è stretta. I vigili? Sì, la gente rallenta quando li vede, in quel tratto, ma poi accellera di nuovo, come se niente fosse”.

In questi mesi, Beatrice si è messo di nuovo a raccogliere firme. Una petizione per chiedere: “Autovelox, dossi, tutor, qualsiasi cosa possa fare rallentare gli automobilisti in questa strada. Se poi succedono gli incidenti dove magari restano uccise le persone allora è peggio”. Nel giro di due giorni, intanto, sono stati investiti e uccisi due gatti. “Penso che qualcuno debba mettere mano a questa strada. Siamo completamente abbandonati - prosegue Beatrice - Non esiste solo la rotatoria di via Fiorentina, ma anche le strade periferiche che spesso e volentieri si rivelano peggio di quelle principali. Io mi auguro che l’amministrazione possa metterci mano”. “Anche perché - conclude Beatrice - non dimentichiamo che sulla strada di Ristradelle, visto che si trova lontano, anche se relativamente, dalla Statale, camminano molte persone a piedi e anche per loro è importante avere più sicurezza”. Ed è quello che si augurano anche i residenti e coloro che camminano per la strada de La Pace, una via in centro rispetto a quella di Ristradelle, ma dove c’è anche qui la gara a chi va più forte. Ed anche a La Pace gli abitanti hanno fatto tante petizioni. Raccolte firme per chiedere almeno alcuni dossi per cercare di fermare quella che ad ogni ora del giorno e della notte, è una delle strade più pericolose. “Le auto si sorpassano l’una con l’altra - dicono - a folle velocità. C’è il limite a 50, ma nessuno lo rispetta. Possibile che non ci sia una soluzione per fare in modo che la gente rallenti, oppure anche qui ci deve scappare il morto per prendere una decisione?”. I residenti non chiedono tanto se non maggiori accortezze come per esempio autovelox, dossi o più controlli della polizia municipale. Strade di periferia che ancora una volta chiedono di essere tutelate e ascoltate. “Alla fine sono le più trafficate e non vogliamo piangere nessuno. Che qualcuno si svegli, per favore”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.