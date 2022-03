Vandali danneggiano la Madonna dei campanari a Sansepolcro, indignazione e restauro

Davide Gambacci 13 marzo 2022 a

Danneggiata la statua della Madonna collocata dietro l’abside del Duomo di Sansepolcro. L’atto vandalico è stato compiuto nella notte tra venerdì e sabato. Era collocata sopra una colonna in pietra, inserita all’interno di una piccola aiuola in via delle Campane. Siamo quindi nel cuore del centro storico biturgense.

La statua è stata trovata a terra, spezzata in vari punti. Era stata posizionata anni addietro da parte del Gruppo Campanari Città di Sansepolcro.

“E’ stato il diacono ad accorgersene pochi minuti prima delle 8” racconta don Giancarlo Rapaccini, parroco della Cattedrale, “quando come tutti i giorni viene ad accendere il riscaldamento del Duomo poiché alle 9 viene celebrata la Santa Messa. Davanti ai suoi occhi è apparsa quella scena: la colonna a terra e la statua spezzata in vari punti. Un gesto bruttissimo”.

La notizia dell’atto vandalico si è subito diffusa in tutta Sansepolcro e ci sarebbe già un gruppo di volontari disposti a sistemare la statua per poi posizionarla nuovamente in via delle Campane.

