Arezzo, tre donne in fuga dall'Ucraina recuperate e accolte: Giovanni, Piero e Luca missione compiuta

Dopo due giorni di viaggio e più 3.000 chilometri percorsi, tra andata e ritorno, la delegazione aretina è tornata a casa dal confine Polonia-Ucraina portando con sé tre donne ucraine in fuga dal loro paese martoriato dalla guerra.

Piero Perticai, Giovanni Gallastroni e Luca Paolini – sul pulmino prestato dalla S.S. Arezzo - sono arrivati davanti alla prefettura di Arezzo venerdì sera intorno alle 21, dopo circa quindici ore di viaggio. “Le complicazioni in un viaggio così lungo ci sono – sono state le prime parole del consigliere comunale Perticai – ma per noi non è un problema, semmai è quello che abbiamo visto. Perché sembra davvero di aver tolto una goccia d’acqua da un catino”.

A Przemysl, nella città polacca al confine con l’Ucraina, le persone che scappano dalla guerra sono migliaia. “Ogni treno che parte da Odessa e arriva alla stazione di Przemysl porta 750 persone – ha detto Giovanni Gallastroni – e arrivano di continuo”.

Giovanni, Piero e Luca sono riusciti ad aiutare tre signore, che adesso sono ad Arezzo e in un primo momento verranno accompagnate a Caprese Michelangelo. “Verranno accolte da una signora – ha spiegato Perticai – che le ospiterà la prima notte, poi è già pronta un’altra soluzione”.

Le tre donne si trovavano, insieme ad altre centinaia di persone, in una palestra della città polacca adibita a centro di accoglienza. “Siamo stati in una scuola, dove le persone sono tutte ammassate – spiega Perticai – ma quando siamo scesi giù nella palestra tutto sembrava quasi normale, questo è un popolo con una grande dignità. E poi ci sono tanti giovani volontari polacchi che si danno da fare per non far mancare niente a nessuno”.

A chi gli chiede se e quando torneranno al confine Piero Perticai risponde: “non so se, intanto ho preso contatti con uno dei responsabili dei centri d’accoglienza, io resto sempre a disposizione”.

