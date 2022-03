Guerra in Ucraina, il discorso del sindaco Ghinelli a Firenze: pace, pentagramma di Guido, Rondine

13 marzo 2022 a

In piazza Santa Croce a Firenze, sabato 12 marzo il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha lanciato un messaggio di pace particolarmente intenso ed efficace toccando corde aretine, come quella del linguaggio universale della musica, grazie al monaco Guido d'Arezzo. Ecco il video dell'intervento di Ghinelli in occasione della manifestazione voluta dal sindaco di Firenze, Nardella, in collegamento con l'Ucraina cinta d'assedio dall'invasore russo.

Ghinelli ha poi scritto in un post sul suo profilo Facebook: "Dal sagrato della Basilica di Santa Croce a Firenze ho ricordato che la nostra è una città solidale e generosa, che da sempre si caratterizza per una consapevole vocazione alla pace che si fa realtà nei luoghi sacri che la circondano, e che oggi è rappresentata dalla realtà a suo modo rivoluzionaria di Rondine Cittadella della Pace. E ho ricordato il ruolo dei sindaci, in prima linea per rispondere alle aspettative, alle necessità e alle speranze delle nostre comunità.

Infine, ho citato Giorgio La Pira, sindaco illuminato e simbolo di questo ruolo istituzionale: ‘la terza guerra mondiale è ormai fisicamente impossibile: perché se gli uomini la faranno, essi faranno una sola cosa: distruggeranno il mondo; spezzeranno la terra; sradicheranno da essa il genere umano".

