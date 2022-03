Ucraina, dal Casentino messaggio di pace con la fiaccolata: sindaci, bambini e cittadini insieme

14 marzo 2022 a

Una lunga fiaccolata si è snodata dalla Propositura di Bibbiena fino al santuario di Santa Maria del Sasso, a Bibbiena. Tanta gente al corteo per la pace che domenica 13 marzo ha visto partecipare i sindaci di tutto il Casentino, con fascia tricolore e gonfalone, per stringersi insieme nel no alla guerra.

Con il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, si sono ritrovati gli altri colleghi, molti bambini e ragazzi delle scuole, famiglie e cittadini, Dalle 19 in poi la fiaccolata è stata un suggestivo segno di unione e condivisione, con il pensiero rivolto alla popolazione dell'Ucraina e alle tensioni internazionali.

"Manifestare ci ricorda di essere uomini e donne liberi!", dice il primo cittadino di Bibbiena, Filippo Vagnoli che ha avviato la serata con la lettura dell'articolo 11 della Costituzione italiana che sancisce il ripudio della guerra.

E' stato ricordato anche l'impegno scattato subito in tutto il Casentino per il ponte di aiuti, con raccolte e spedizioni in Ucraina. Una catena di solidarietà che attraversa tutta Italia e trova nella provincia di Arezzo terreno fertile sia per il sostegno al Paese aggredito che per l'accoglienza dei profughi.

